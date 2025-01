ロックバンド・サザンオールスターズによる10年ぶり、16枚目のオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』が、3月19日にリリースされることが6日、決定した。全14曲入りとなる。昨年11月に同アルバムのタイトルが発表され、その詳細に先駆けて全国ツアーの情報が発表されるとすぐさまSNSで話題となった。元旦には、温かなメッセージとともに全国の被災地に心を寄せる新曲「桜、ひらり」が配信リリースされるなど、最新アルバムへの歩みが着実に進められている。

きょう6日に最新アーティスト写真とともに収録曲全14曲など作品詳細が解禁となった。発売日が3月19日に決定したほか、SPECIAL DISCとSPECIAL BOOKが付属する完全生産限定盤(A:Blu-ray Disc/B:DVD)と、通常盤、2枚組アナログ盤の計4形態でリリースされることが明らかになった。本作には、2023年にデビュー45周年を迎えて発表した「盆ギリ恋歌」「歌えニッポンの空」「Relay〜杜の詩」、2024年に配信シングルとしてリリースされた「恋のブギウギナイト」「ジャンヌ・ダルクによろしく」、2025年の幕開けを飾った「桜、ひらり」に加えて、弾けるグラム・ロックナンバー「夢の宇宙旅行」、デビュー前サザン最初期に作られていた「悲しみはブギの彼方に」、先達が築き上げてきた芸能(エンタメ)への敬愛を歌う「神様からの贈り物」など全14曲が収録される。詳細情報の発表にあたり、アルバム特設サイトならびにサザンオールスターズ公式YouTubeチャンネルでは最新トレーラー映像が公開された。アルバム発表に伴い、2019年以来6年ぶりとなる全国アリーナ&ドームツアー『サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』も大きな盛り上がりを見せている。きょう6日より予約開始となった『THANK YOU SO MUCH』。同アルバムを予約購入した人に、ドーム公演を対象としたチケット先行受付に応募することができるシリアルナンバーが配布されることも決定した。また、アルバム特設サイトがリニューアルされ、作品のキャッチコピー「この歌と出会い あなたがいれば 何も怖くない――」が公開となった。■収録曲1.恋のブギウギナイト(フジテレビ系ドラマ「新宿野戦病院」主題歌/ユニクロ「年末祭・新年祭」TV CMソング)2.ジャンヌ・ダルクによろしく(TBS系スポーツ2024テーマ曲)3.桜、ひらり4.暮れゆく街のふたり5.盆ギリ恋歌(DAM「Singing」2023 Special Project CMソング)6.ごめんね母さん7.風のタイムマシンにのって8.史上最恐のモンスター9.夢の宇宙旅行10.歌えニッポンの空11.悲しみはブギの彼方に12.ミツコとカンジ13.神様からの贈り物14.Relay〜杜の詩(ユニクロ『ヒートテック』テレビCMソング)