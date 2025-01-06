¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤È¤Î¶¦±é¤¬³ð¤¤´î¤Ó¡Öº£¤Þ¤Ç¤ª»Å»ö¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
1·î6Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ë¡¢King ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤¬VTR½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¤ÊÂÐ±þ¤Ë´¶¼Õ¡Ö¤¹¤´¤¤ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤·Ð¸³¡×
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ïº£²ó¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î1·î´ü¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤é¤¬VTR¤Ë¤ÆÅÐ¾ì¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡È¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿±ÊÀ¥¤Ï¡¢¡ÖËÍ¡¢¹á¼è¤µ¤ó¡Äº£Æü½é¤á¤ÆÃý¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤ÎÀª¤¤¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ê¤ó¤¹¤±¤É¡¢¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¤«¡©ËÍ¡×¤È¡¢¹á¼è¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¹á¼è¤¬¡¢¡Ö¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤Ê¸æÁâ»Ê¤Î¡Ä¡×¤È¡¢1·î7Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡Ù¤Ç±ÊÀ¥¤¬±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢±ÊÀ¥¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÌòÌòÌò¡¢Ìò¤Ç¤¹¤«¤é¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Èô¤ó¤À¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢±ÊÀ¥¤¬¡¢¡ÖËÜÅö¤Ëº£¤Þ¤Ç¤ª»Å»ö¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¹á¼è¤Ï¡¢¡Ö¤½¤¦¡¢¤À¤«¤é´ò¤·¤¤¡×¤È¡¢º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Î¶¦±é¤Ë´î¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡¢±ÊÀ¥¤â¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ËÍ¤â¡ªÍ¥¤·¤¤¤«¤é¡¢¹á¼è¤µ¤ó¤¬¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£