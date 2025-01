BMSGがプロデューサーにちゃんみなを迎えたガールズグループオーディション『No No Girls』の、ファイナリスト10名の初の広告が本日1月6日より渋谷駅にて掲出開始された。

(関連:ちゃんみな×SKY-HI『No No Girls』が“否定”する価値観 初回放送で明らかになったプロデュースの姿勢)

今回の広告は、1月11日にKアリーナ横浜にて行われる『No No Girls THE FINAL』をさらに盛り上げるためのもの。“純粋に声やパフォーマンスを届けたい”という思いから、ファイナリスト10名の顔を一部QRコードで隠したメッセージ性の強い広告となっている。QRコードを読み取ると、各メンバーの最終審査までの成長の軌跡を収めた映像『Road to No No Girls THE FINAL』などを含んだ特別サイトを閲覧できる。

広告は、1月6日~1月12日までの期間限定で、東急東横線 渋谷駅地下3階改札外通路にて掲出。なお、1月12日14時には、最終審査の様子をYouTubeにて一回限りの配信を予定しており、配信直後には『No No Girls』公式の各SNSより、デビューグループの詳細も発表されるとのことだ。

(文=リアルサウンド編集部)