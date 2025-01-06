My Hair is Bad presents＜シンパシーホームランツアー＞



◆日程／会場2025年4月26日（土）栃木・栃木県総合文化センター メインホール5月6日（火・祝）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru5月8日（木）青森・SG GROUP ホールはちのへ(八戸市公会堂)5月10日（土）山形・希望ホール(酒田市民会館)5月25日（日）島根・島根県民会館 大ホール5月27日(火) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール6月6日(金) 愛媛・今治市公会堂6月8日（日）徳島・あわぎんホール(徳島県郷土文化会館)6月21日（土）金沢・本多の森北電ホール6月26日（木）長崎・長崎市民会館 文化ホール6月28日（土）宮崎・宮崎市民文化ホール7月9日（水）大阪・オリックス劇場7月10日（木）大阪・オリックス劇場7月24日（木）東京・国際フォーラムホールA7月25日(金) 東京・国際フォーラムホールA8月2日（土）岐阜・岐阜市民会館大ホール8月3日（日）岐阜・岐阜市民会館大ホール8月9日（土）新潟・上越文化会館大ホール8月10日（日）新潟・上越文化会館大ホール◆チケット先行スケジュール最速テレパシー先行受付期間：1月5日（日）19:00〜1月19日（日）23:59受付URL：https://eplus.jp/mhib-2025ss/