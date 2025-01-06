My Hair is Bad、全26カ所28公演の全国ツアー完遂。4月から7年ぶりのホールツアー＜シンパシーホームランツアー＞開催決定
My Hair is Badが、1月4日・1月5日の2日間にわたるさいたまスーパーアリーナ公演にて、全国ツアー＜ファイヤーホームランツアー＞のファイナルを迎えた。
本ツアーは、最新アルバム『ghosts』（読み：ゴースツ）を引っ提げて敢行した全26カ所28公演の全国ツアーで、東名阪福札5カ所のZepp公演では、バンドと縁のある敬愛する大先輩バンドとの対バンも敢行した。
さらに終演後に、7年ぶりとなる全国ホールツアーが4月からスタートすることも発表された。ホールツアーのチケットは1月19日まで「最速テレパシー先行」受付中なので、是非チェックしていただきたい。
My Hair is Bad presents＜シンパシーホームランツアー＞
2025年
4月26日（土）栃木・栃木県総合文化センター メインホール
5月6日（火・祝）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
5月8日（木）青森・SG GROUP ホールはちのへ(八戸市公会堂)
5月10日（土）山形・希望ホール(酒田市民会館)
5月25日（日）島根・島根県民会館 大ホール
5月27日(火) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール
6月6日(金) 愛媛・今治市公会堂
6月8日（日）徳島・あわぎんホール(徳島県郷土文化会館)
6月21日（土）金沢・本多の森北電ホール
6月26日（木）長崎・長崎市民会館 文化ホール
6月28日（土）宮崎・宮崎市民文化ホール
7月9日（水）大阪・オリックス劇場
7月10日（木）大阪・オリックス劇場
7月24日（木）東京・国際フォーラムホールA
7月25日(金) 東京・国際フォーラムホールA
8月2日（土）岐阜・岐阜市民会館大ホール
8月3日（日）岐阜・岐阜市民会館大ホール
8月9日（土）新潟・上越文化会館大ホール
8月10日（日）新潟・上越文化会館大ホール
◆チケット先行スケジュール
最速テレパシー先行
受付期間：1月5日（日）19:00〜1月19日（日）23:59
受付URL：https://eplus.jp/mhib-2025ss/
リリース情報
2025年1月4日（土）・1月5日（日）
さいたまスーパーアリーナ公演 会場限定シングル
◆6thアルバム『ghosts』発売中
https://lnk.to/mhib_ghosts_ec
初回限定盤（紙ジャケット仕様 D+DVD）UPCH-29473 \5,280（税込）
通常盤（CD）UPCH-20673 \3,300（税込）
［収録内容］
-CD-
01. 一母八花 02. 鳩かもめ 03. 悲劇のヒロイン 04. 自由とヒステリー 05. あかり
06. 結婚しようよ 07. 太陽 08. ペガサス 09. ぶっこむ.com 10. 星に願いを 11. 猫の耳
12. 時代 13. 思い出をかけぬけて
-DVD-
＜My Hair is Bad 1st Full Album narimi Release Tour Final＞
2015.03.07 上越EARTH
関連リンク
◆My Hair is Bad オフィシャルX
◆My Hair is Bad オフィシャルInstagram
◆My Hair is Bad ユニバーサル ミュージック サイト