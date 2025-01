My Hair is Badが、1月4日・1月5日の2日間にわたるさいたまスーパーアリーナ公演にて、全国ツアー<ファイヤーホームランツアー>のファイナルを迎えた。本ツアーは、最新アルバム『ghosts』(読み:ゴースツ)を引っ提げて敢行した全26カ所28公演の全国ツアーで、東名阪福札5カ所のZepp公演では、バンドと縁のある敬愛する大先輩バンドとの対バンも敢行した。

My Hair is Bad presents<シンパシーホームランツアー>

◆「愛着」2025年1月4日(土)・1月5日(日)さいたまスーパーアリーナ公演 会場限定シングル◆6thアルバム『ghosts』発売中https://lnk.to/mhib_ghosts_ec初回限定盤(紙ジャケット仕様 D+DVD)UPCH-29473 \5,280(税込)通常盤(CD)UPCH-20673 \3,300(税込)[収録内容]-CD-01. 一母八花 02. 鳩かもめ 03. 悲劇のヒロイン 04. 自由とヒステリー 05. あかり06. 結婚しようよ 07. 太陽 08. ペガサス 09. ぶっこむ.com 10. 星に願いを 11. 猫の耳12. 時代 13. 思い出をかけぬけて-DVD-<My Hair is Bad 1st Full Album narimi Release Tour Final>2015.03.07 上越EARTH

