²¬»³Å·²»¡¡¡Ö¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÇÌÚÅáÇã¤Ã¤Æ¡×½é¤ÎËÜ³ÊÅª¥¢¥¯¥·¥ç¥óÄ©Àï¤â¡ÖÅÅÎ®¤¬Áö¤Ã¤Æ¹ø¤Ë¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²¬»³Å·²»¡Ê30¡Ë¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö±Ç²è¡Ø¥¢¥ó¥À¡¼¥Ë¥ó¥¸¥ã¡ÙÇ¦»öµ¡Ì©Êó¹ð²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£½é¤á¤Æ¤ÎËÜ³ÊÅª¥¢¥¯¥·¥ç¥óÄ©Àï¤ÇÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯±éµ»¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÅÅÎ®¤¬Áö¤Ã¤Æ¹ø¤Ë¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤ËÀø¤à¿·¤¿¤ÊÇ¦¼ÔÁü¤òÉÁ¤¤¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¤ò±Ç²è²½¡£»Â¿·¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥³¥á¥Ç¥£¤ò¶î»È¤¹¤ë¡È¸½ÂåÇ¦¼Ô¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¤À¡£24Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ³Ê¤ÇÀï¾ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢Ç¦¼ÔÁÈ¿¥¡ÖNIN¡×¤«¤éÃ¦¹ö¤·¤¿È´¤±Ç¦¡¦±îÅÄ¤ò±é¤¸¤¿²¬»³¡£
¡¡¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¤Ï¤³¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Î²¬»³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ïº£ºî¤Ç½éÄ©Àï¡£»£±ÆÅö½é¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤é¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤ÏËþÂ¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢¤¿¤Î¤·¤ß¤Ë¤·¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤Î´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤«¤é¡ÖÀ¨¤¤»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤â¡ÖÎý½¬¤·¤¹¤®¤ÆËÜÈÖ°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿»þ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¹ø¤òÄË¤á¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿²¬»³¡£Â¿Ë»¤ÊÃæ¤Ç¤â¥¢¥¯¥·¥ç¥óÎý½¬¤Ë¶Ð¤·¤ß¡Ö¸ø±à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡£¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÇÌÚÅáÇã¤Ã¤Æ¡Ä¡£ÅÅÎ®Áö¤Ã¤Æ¹ø¤Ë¡Ä¡×¤È¡¢Ëþ¿ÈÁÏáØ¡Ê¤½¤¦¤¤¡Ë¤ÇÄ©¤ó¤À¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë´üÂÔ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£