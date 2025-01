新妻聖子　第2児男子出産を報告「ブランチのリポーターから帝劇の『レミゼ』で衝撃のミュージカルデビュー。いまは息子の成長が1番の喜び」

1月6日、俳優で歌手の新妻聖子さん(44)が、自身のInstagramで第二児となる男の子を出産したことを報告した。子ども時代、芸能界入りまでの経緯や、第一子の子育てについて語った記事を再配信します。***********子ども時代をタイで過ごした後、一度は歌手を諦めて就職活動を続けるも、夢を捨てきれずに芸能の世界へ踏み込んだ新妻聖子さん。2024年2月ミュージカル『ボディガード』の再々演が決定。ふたたびレイチェル・マロンを演じる意気込みと、これまでの道のり、ご両親のこと、現在の子育てや家庭生活について聞きました。(構成◎上田恵子 撮影◎本社 奥西義和))

【写真】息子さんとの時間、〈超笑顔〉の新妻さん

* * * * * * *

高校卒業まで7年間、タイのバンコクで過ごして

父の仕事の都合で、11歳の時から7年間、タイのバンコクで過ごしました。それまで私が暮らしていたのは、愛知県稲沢市祖父江町というのどかな田園風景が広がっているところ。

田んぼでしか遊んだことがなく、都会の名古屋も遠くてめったに行けず、英語ときたらABCすらわからない。そんな子どもが「せっかく海外へ出たのだから異文化を学びなさい」と現地のインターナショナルスクールに入ることになったわけですから、それなりに大変な思いをしました。

頑張って1年飛び級して高校を卒業したのちに日本へ戻り、上智大学に入学。両親はその後もインドネシア、韓国と海外赴任が続き、現在は再びタイに駐在しています。父は76歳の今も現役ですが、先日話をした際、さすがにそろそろ引退だと言っていましたね。

タイは人々が明るくて、とにかくエネルギッシュな国でした。とりわけ素晴らしいのが食! ライブ感があると言いますか、「ご飯を食べる」というアクティビティ自体に活気があるんです。しかも屋台をはじめ、どこで何を食べても美味しい。食べることが大好きな私にとって、本当に最高の環境でした。

私は自他ともに認める根アカな性格なのですが、ずっと「私がポジティブなのはタイにいたからだ」と思っていたんです。でもこの前、地元の友達と久しぶりに会った際に「えっ、聖子ちゃんは幼稚園の頃からそんな感じだったよ?」と言われて。どうやらもともと明るかった性格が、タイでの生活で増幅しただけだったようです。(笑)

オペラ『夜の女王のアリア』を歌っていた子ども時代

人前で歌う楽しさを知ったのもタイにいた時でした。もともとうちの家族は全員歌が大好き。父がCDのコレクターだったこともあり、家には小比類巻かほるさんからオペラまで、ありとあらゆるジャンルのCDがありました。

なかでも私が惹かれたのが、オペラのアリア集です。幼いころから、家で『夜の女王のアリア』などを真似して歌っていました。小学校低学年の頃は工藤静香さん、Winkさんなど日本のアイドルも好きでしたね。

私がタイに行ったのは小学5年生の時でしたが、現地では日本人が経営するカラオケ店が大人気で、私も初めてカラオケで歌うという経験をしました。歌う私を見て、友達が「聖子ちゃん上手〜! 今度はこれを歌って!」とか「次はあれを歌って!」と喜んでくれるのがものすごく嬉しくて、「歌手になりたい」という想いが強くなりました。

わが家は、私も姉(シンガーソングライターの新妻由佳子さん)も歌に関わる仕事をしているため、よく「ご両親も音楽関係の仕事を?」とか「どこかで声楽を学ばれたんですか?」と聞かれます。

でも父はメーカー勤務のサラリーマンですし、母は専業主婦。身近に芸能の仕事をしている人もいません。私自身ピアノは習っていましたが声楽を学んだことはなく、歌は現在に至るまで独学です。ただ父も母も歌が上手いので、何かしらの遺伝はあるかもしれないと両親に感謝しています。

TBS『王様のブランチ』のリポーターとして活躍

歌手になりたいという夢は、かなり早くから持っていました。姉に「私は将来スーパースターになる!」と宣言し、授業中に必死でサインの練習をしていたくらいですから。

ちなみに、小学生の時に思いついた「名前が平仮名で苗字がアルファベットの組み合わせ」というサインは、今でも使っているんですよ。思い込みから始まって、ラッキーなことに現実が追いついていった感じです。(笑)

とはいえ、順調に歌手になれたわけではありません。タイから帰国後、大学在学中にあちこちのオーディションを受けてデモテープもたくさん作ったものの、レコード会社は決まらず……。大学3年生になろうとしていた頃には、「やはり歌手になることは諦めて、地に足を付けて働こう」と就職活動をスタートさせていました。



表情豊かでパワフルな新妻さんの歌唱

ところがその矢先に、TBS『王様のブランチ』のリポーターのお仕事を頂いたんです。タレント活動を始めるか、このまま就職活動をするかの2択を迫られました。

企業に就職してしまえば歌手への道は絶たれるけど、タレント活動をしていればいつか歌に繋がるかもしれない。「やっぱり私は歌いたい、歌うことを諦められない」という想いが溢れて、わずかな可能性に賭けてみようと思いました。

生活面で親のサポートに頼るのは学生の間までと自分で決めていたので、「大学卒業までに歌手になれなければ、きっぱり諦めて就職しよう」と自分で期限を定めた上で、リポーターのお仕事に挑戦させてもらうことにしました。

初めて飛び込む芸能の世界はわからないこと、できないことだらけで、必死でリポーターの仕事に取り組んでいたら、あっという間に半年が経って、私は大学4年生になっていました。自分で定めた期限まであと少し。そんなタイミングで、ミュージカル『レ・ミゼラブル』のオーディションに呼ばれたのです。

わずか3秒の歌唱が『レ・ミゼラブル』につながった

役者や歌手として何のキャリアもない人間が、なぜそんな大きな舞台から声をかけてもらえたのかーー。そのきっかけは、2年前のある出会いにあったのです。

私が入学した上智大学には、帰国子女だけを集めた英語のクラスがありました。自己紹介で「歌が好きです」と言ったら「一節歌ってみせてよ!」と言われたので、高校時代にコーラス部で歌っていたイタリア語のアリアを3秒ほど披露したんですね (と、数秒美声を披露)。

その時、ほんの一瞬の出来事だったにも関わらず、私の歌声を記憶してくれていた先輩がいたのです。

その先輩は2学年上で、後に『レ・ミゼラブル』のオーディション担当者と知り合いになられた女性。

「エポニーヌ役がなかなか決まらない。誰か歌の上手い子を知らない?」という話になった際、先輩が「そういえば、大学の授業でめちゃくちゃキレイな声で歌った子がいましたよ。連絡先はわかりませんが、新妻聖子という変わった名前だったから覚えています」と、私を推してくれたのです。



貴重!会見で実現した2人のレイチェル・マロンの共演。右はWキャストのMay J.さん。新妻さんが「ユニットを組もうかな」と思ったくらいの抜群のハーモニーを披露

ネット検索をしたところ、ブランチリポーターとして活動していたのでヒットした。もし就職していたら検索には出てこなかったと思うので、本当にラッキーでした。

「新妻聖子」という名前は姓名判断の画数的にも最強で、18歳でオーディションを受け始めた頃から「絶対に本名で活動したい」という強いこだわりがありました。

本名のままブランチに出ていたおかげで見つけてもらえたので、「芸名にしなくて良かった〜!」と思いましたね。(笑)色んな「もしも」が繋がって、人が何かに導かれる時は、こんなふうに収まるべき場所にスポッと収まるものなのだなと実感しました。

キャリアは20年に。いまだに自信が持てない日も



どちらのバージョンも見たくなる豪華なWキャスト

10代の頃「歌手になりたい」と伝えた時の両親の反応は、「いいじゃない〜。頑張って」という感じでしたが、『レ・ミゼラブル』への出演が決まった時はさすがに驚いていましたね。(笑)

昔から「やりたい事をやりなさい」と全面的に信頼してくれた両親だからこそ、私は自主的に「親に甘えるのは大学を卒業するまで」と期限を定めることができました。やはり人生には抗えない「流れ」みたいなものがあって、押しても開かない扉はある。

ある程度は期限を決めて、その中で頑張ってもダメなら他の可能性を見つけるため次に行くというのは、時には必要なのかなと思います。

不思議な巡り合わせで飛び込んだミュージカル界は、完全なる未知の世界。当時、私が知っていたミュージカルは『キャッツ』くらいで、帝国劇場がどれほど大きく歴史ある劇場なのかもわかっていませんでした。でも今思えば、無知だったおかげで足がすくむこともなく、初舞台を踏めたのかもしれませんね。

この仕事を始めてからの最初の10年は、ただがむしゃらに目の前の課題に取り組む日々でした。自身の成長がまったく見えず、苦しい時間を過ごしたこともありましたが、あるときふと、その頑張りが全部自分の筋肉になっていることに気づいたんですね。

そしてそこからさらに経験を積み、現在、キャリアは20年に。いまだに自信が持てない日もありますが、それでも歩いてきた道を振り返れば「ここまで20年やってきたじゃない。だから今回も大丈夫!」と自分に言ってあげることもできる。今は、とても楽な気持ちで舞台に立てています。

『ボディガード』で、再びレイチェル・マロンを

2024年2月より、ミュージカル『ボディガード』の再々演が始まります。私は2020年の初演から、映画ではホイットニー・ヒューストンさんが演じていたレイチェル・マロンという歌手の役を演じています。

お客様からご好評をいただいて上演を重ねている作品なので、もちろんプレッシャーもありますが、何より「またあの最高の時間が戻ってくるんだ!」というワクワク感の方が大きいですね。

3度目のレイチェル役ですが、芝居のシーンではもう1度彼女に出会い直すという新鮮な気持ちで挑みたいですし、ショーのシーンではいい意味で肩の力を抜いて、お客様と密にコミュニケーションをとりながら楽しんでいきたいです。

劇中には「エンダ〜♪」で有名な『I Will Always Love You』を始め、最高にテンションの上がる『Queen of the Night』など、映画『ボディガード』を彩る数々の名曲が登場します。

なかでも舞台版ならではの演出に注目していただきたいのが、一幕の最後に歌われる『I Have Nothing』。フランク・ファーマーを演じる大谷亮平さんの目の前で歌うんですが、なかなか生きててあんな至近距離で人に歌いかける経験って無いので、もはや大谷さんの顔を見ないとこの曲は気持ちが乗らないくらいになっております。(笑)



フランク・ファーマー役の大谷亮平さん(左)とも息ぴったり

シンプルな演出ですが、すごくドラマティックなシーンなので楽しみにしていてください。

初演と再演をご覧になり今回も楽しみにしてくださっているという方も多いですし、コロナ禍のさまざまな制限から解放されての上演となりますので、ぜひ客席の皆さんも手拍子や歓声で一緒に盛り上がっていただけたら嬉しいです。

子育てで直面した「どうにもならない事態」

私は基本的に気合いで生きている部分がありまして、特に仕事に関しては非常にストイックだと思います。息子を産んだ時も、その思考のまま新生児育児に突入し、めちゃくちゃ頑張って、倒れました。気合いだけではどうにもならない事態に、人生で初めて直面したんです。

出産してしばらくは体調がとても良かったので、「いけるだろう」と産後7ヵ月で仕事に復帰したんですが、やはり夜間授乳の寝不足と、子どもの風邪がうつったりで、無理を続けていたら声が出なくなって……。そのまま負のループにはまり、息子が2歳になるくらいまでは、まさにどん底の暗黒期でした。

1番気持ちが落ち込んでいた時は、子どもをお風呂に入れながらぽろぽろ涙が止まらなくなったり。「あぁやばいな。このままいくと本当に壊れるかもな」というくらい思い詰めた状態で仕事をしていましたね。

ところが、ある日突然「ま、いいか!」と思ったんです。「これがいまの私なんだから。いま自分にできるベストをやればいいんだ。誰にどう思われてもいい。お疲れ、私!」って。そうしたら何をやっても良くならなかった声の不調も治ってしまったんですよね。人間の体って、本当に不思議です。

ちょうど息子もお喋りをする年齢になって、新生児の頃は泣いてるだけで何を伝えたいのかわからなかったのに、可愛い声で「ママだいすき」なんて言ってくれるものですから、もうメロメロですよ。(笑)自分の不調にばかり目がいって見落としていた人生の素敵な側面も見えてきて、色々なことが一気に好転していきました。

長期に及んだ暗黒期は苦しかったですけど、あの経験があったからこそ、私は前より豊かな人間になれたし、今後長く仕事を続けていくうえでも本当に大切な、必要な学びだったんだなと思います。

夫とは「子どもファースト」で協力を

息子は現在5歳になりました。私が芸能の仕事をしていることはもう理解しています。許可をいただいて舞台稽古を見学させたりすることもあるんですが、先日はミュージカルのゲネプロを観て「感動した」と泣いていました。(笑)

子育ては、私が仕事の時は夫がワンオペで対応するなど夫婦で交互にやっていて、2人の仕事が重ならないよう、スケジュールをLINEでこまめに共有しています。

息子が朝目覚めた時、夜眠りにつく時にはパパとママどちらかが必ずいるようにというのが我が家のルール。いまは息子の成長を見守るのが1番の喜びなので、子どもファーストで動いています。

今年、私は44歳になります。……いま口にしながら自分でもビックリしていますが(笑)、2024年も引き続きクヨクヨしない1年にしたいと思っています。

落ち込んでいても機嫌が良くても結果が同じなら、落ち込んでいる時間はもったいない。人生、苦しい時は大きな穴の底にいると思いがちですが、後々振り返ってみれば、ほんの小さなくぼみだったりもする。これからも、「命に係わること以外は大したことではない」と肝に銘じて生きていきたいです。