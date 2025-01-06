ºç¸¶¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Î²¼¹î¾åÆüËÜ°ì¤Ï¡Ö¥·¥ê¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×°Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤â°Õ¸«¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡ÖµÄÏÀ¤·¤Æ¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¤Îºç¸¶ÄêÀ¬¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¡Ê81¡Ë¤¬6Æü¡¢º£¸å¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÄÏÀ¤ÎÉ¬Í×À¤ò¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¤¬»Å»ö»Ï¤á¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¡¢Íý»ö²ñ¤ÇÌäÂêÄóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ºòÇ¯DeNA¤¬¥»¡¦¥ê¡¼¥°3°Ì¤«¤éÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢´¶¾ðÅª¤Ë3°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ÆüËÜ°ì¤«¡©¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡£¡È¥·¥ê¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡É¤È¤«¸À¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤«¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Î»ä¸«¤ò¼õ¤±SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¡ÖµÄÏÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¡×¡ÖÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤¿¤À¤±¡×¡Ö2°Ì¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¼¡Âè¤Ç¤ÏCS¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸2¾¡°Æ¤âµÄÏÀ¤·¤Æ¡×¡Ö6¥Á¡¼¥àÃæ3¥Á¡¼¥à¤¬¿Ê½Ð¤¹¤ëCS¡Ä²¿¤È¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢DeNA¤ÏÃù¶â2¤Î3°Ì¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿µð¿Í¤È¤Ï8¥²¡¼¥àº¹¤òÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£CS¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢²¼¹î¾å¤Ç¤ÎÆüËÜ°ì¡£ºç¸¶¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Ï¸½ºß¤ÎCS¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ç¸½ºß¤Ï1¾¡¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò¥²¡¼¥àº¹¤Ë±þ¤¸¤Æ2¾¡¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤Ï²áµî¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£³§¤µ¤ó¡¢ÌäÂê°Õ¼±¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºç¸¶¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤âMLB¤¬³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡ÖÆüËÜ¤â¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£µð¿Í¡½ºå¿ÀÀï¤ò¥½¥¦¥ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤ä¤ë¤È¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤À¹½ÁÛ¤À¤±¤Ç¡Ê¶ñÂÎÅª¤ÊµÄÏÀ¤Ï¡Ë²¿¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È»ä°Æ¤òÈäÏª¡£Æ±»á¤Ï22Ç¯12·î¤Î½¢Ç¤¤«¤é¹ñºÝ²½¤Î¿ÊÅ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£