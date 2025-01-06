Mrs. GREEN APPLE、乃木坂46、Official髭男dism、Vaundy…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（1月4日付）
ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00〜13:55）。1月4日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（1月4日（土）付）を発表しました。
■10位：AKASAKI「Bunny Girl」
先週の18位から8ランクアップ↑ SNSを中心に注目を集める18歳の高校生シンガーソングライター。学校の授業中に同曲のサビのメロディーが降りてきたそうです。
■9位：CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」
先週17位から8ランクアップ↑ 配信リリースから3ヵ月たらずで、TikTokで29億回再生を突破！ 昨年12月13日（金）にYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で公開された同曲のパフォーマンス動画も話題になっています。
■8位：Vaundy「風神」
先週16位から8ランクアップ↑ 昨年10月12日（土）に配信リリースされた曲が年をまたいで再びランクイン！ 1月12日（日）には新曲「走れSAKAMOTO」が配信リリースされます。
■7位：WANIMA「Sorry Not Sorry」
初登場！ 昨年12月18日（水）にリリースされたニューEP『Sorry Not Sorry』収録楽曲。WANIMAは、1月31日（金）からMONGOL800との2マンでおこなう全国ツアー「愛彌々TOUR -2025-」がスタートします。
■6位：Creepy Nuts「オトノケ」
先週の7位から1ランクアップ↑ 現在大ヒット中の同曲や「Bling-Bang-Bang-Born」を収録したニューアルバム『LEGION』が2月5日（水）にデジタルで、3月12日（水）にはCDでリリースされます。
■5位：Hana Hope「アカイロ」
先週8位から3ランクアップ↑ 同曲は、アニメ「七つの大罪 黙示録の四騎士」の第2期エンディングテーマに起用されています。
■4位：sumika「Dang Ding Dong」
初登場！ 3月5日（水）にはニューアルバム『Vermillion's』をリリース予定。さらに、全国ツアー「sumika Live Tour 2025 『Vermillion’s』」も3月8日（土）からスタートします。
■3位：Official髭男dism「50％」
先週4位から1ランクアップ↑ 同曲は、観客動員数と興行成績が3週連続1位に輝いている映画「はたらく細胞」の主題歌になっています。
■2位：乃木坂46「歩道橋」
先週と変わらず第2位。昨年12月21日（土）の放送 https://news.audee.jp/news/F4z7MrqUs2.htmlでは、乃木坂46の小川彩さん、奥田いろはさんをゲストにお迎えして、同曲についてお話を伺いました。
そして、今週の第1位は……？
■1位：Mrs. GREEN APPLE「ビターバカンス」
2025年最初のチャートは、Mrs. GREEN APPLEの「ビターバカンス」が4週連続で第1位！ また、昨年12月26日（土）に放送した「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN 年間チャート2024」 https://news.audee.jp/news/YSzA8MeD5g.htmlでは、「ライラック」が第1位に輝きました。
次回1月11日（土）の放送は、SixTONES・京本大我さんをゲストに迎えてお届けします。
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1月4日放送分より（radiko.jpのタイムフリー） http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7118
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＜番組概要＞
番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN
放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット
放送日時：毎週土曜 13:00〜13:55
パーソナリティ：ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ
※写真はイメージです
■10位：AKASAKI「Bunny Girl」
先週の18位から8ランクアップ↑ SNSを中心に注目を集める18歳の高校生シンガーソングライター。学校の授業中に同曲のサビのメロディーが降りてきたそうです。
■9位：CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」
先週17位から8ランクアップ↑ 配信リリースから3ヵ月たらずで、TikTokで29億回再生を突破！ 昨年12月13日（金）にYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で公開された同曲のパフォーマンス動画も話題になっています。
■8位：Vaundy「風神」
先週16位から8ランクアップ↑ 昨年10月12日（土）に配信リリースされた曲が年をまたいで再びランクイン！ 1月12日（日）には新曲「走れSAKAMOTO」が配信リリースされます。
■7位：WANIMA「Sorry Not Sorry」
初登場！ 昨年12月18日（水）にリリースされたニューEP『Sorry Not Sorry』収録楽曲。WANIMAは、1月31日（金）からMONGOL800との2マンでおこなう全国ツアー「愛彌々TOUR -2025-」がスタートします。
■6位：Creepy Nuts「オトノケ」
先週の7位から1ランクアップ↑ 現在大ヒット中の同曲や「Bling-Bang-Bang-Born」を収録したニューアルバム『LEGION』が2月5日（水）にデジタルで、3月12日（水）にはCDでリリースされます。
■5位：Hana Hope「アカイロ」
先週8位から3ランクアップ↑ 同曲は、アニメ「七つの大罪 黙示録の四騎士」の第2期エンディングテーマに起用されています。
■4位：sumika「Dang Ding Dong」
初登場！ 3月5日（水）にはニューアルバム『Vermillion's』をリリース予定。さらに、全国ツアー「sumika Live Tour 2025 『Vermillion’s』」も3月8日（土）からスタートします。
■3位：Official髭男dism「50％」
先週4位から1ランクアップ↑ 同曲は、観客動員数と興行成績が3週連続1位に輝いている映画「はたらく細胞」の主題歌になっています。
■2位：乃木坂46「歩道橋」
先週と変わらず第2位。昨年12月21日（土）の放送 https://news.audee.jp/news/F4z7MrqUs2.htmlでは、乃木坂46の小川彩さん、奥田いろはさんをゲストにお迎えして、同曲についてお話を伺いました。
そして、今週の第1位は……？
■1位：Mrs. GREEN APPLE「ビターバカンス」
2025年最初のチャートは、Mrs. GREEN APPLEの「ビターバカンス」が4週連続で第1位！ また、昨年12月26日（土）に放送した「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN 年間チャート2024」 https://news.audee.jp/news/YSzA8MeD5g.htmlでは、「ライラック」が第1位に輝きました。
次回1月11日（土）の放送は、SixTONES・京本大我さんをゲストに迎えてお届けします。
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1月4日放送分より（radiko.jpのタイムフリー） http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7118
聴取期限 2024年1月12日（日） AM 4:59 まで
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN
放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット
放送日時：毎週土曜 13:00〜13:55
パーソナリティ：ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ
番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/cdj/