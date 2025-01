【Vリーグ女子結果まとめ】信州Ariesが2連勝で2位をキープ！ 連敗を喫した東京は負け越しで順位を落とす【第10週】

1月4日(土)、1月5日(日)に2024ー25 V.LEAGUE WOMEN(Vリーグ女子)の第10週の試合が行われた。

新しくなったVリーグ女子では、レギュラーシーズンは各クラブがホーム&アウェー方式により合計28試合(総当たり戦を2回ずつ計20試合に加えて8試合)を行い、そのうち14試合がホーム会場での試合となる。

第10週では、東京サンビームズ vs 信州ブリリアントアリーズのカードで対戦が行われた。

GAME1はフルセットにもつれ込む白熱した戦いになった。2セット連取した東京だったが、3、4セット目は信州Ariesが取り返す。そして最終セットは15ー8と終始リードを作った信州Ariesが勝ち切った。その勝利の勢いそのままに、続くGAME2は相手を寄せ付けずに走り切った信州Ariesがストレートで東京を下し、2連勝という結果になった。

第10週を終えて7勝1敗とした信州Ariesは、現時点で無敗のブレス浜松に次いで2位につけている。

次戦の第11週は、1月11日(土)、1月12日(日)に広島オイラーズ vs ヴィアティン三重、フォレストリーヴズ熊本 vs リガーレ仙台、信州ブリリアントアリーズ vs ブレス浜松、倉敷アブレイズ vs JAぎふリオレーナの4カードで対戦が行われる。

■V.LEAGUE WOMEN 1月4日(土)試合結果 東京 2ー3 信州Aries (26ー24、25ー21、14ー25、20ー25、8ー15)