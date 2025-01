ももいろクローバーＺコラボ 限定プレゼントも！コープ共済連 40周年記念「みんなにアリガト祭」

コープ共済連は、CO・OP共済40周年を記念し、2025年1月6日(月)〜2025年4月20日(日)の間ももいろクローバーZとコラボしたキャンペーン、「みんなにアリガト祭」を地域限定で開催します。

コープ共済連は、CO・OP共済40周年を記念し、2025年1月6日(月)〜2025年4月20日(日)の間ももいろクローバーZとコラボしたキャンペーン、「みんなにアリガト祭」を地域限定で開催。

ももいろクローバーZと共に、今後も組合員のみなさんと共に歩み、たすけあいを紡いでいく気持ちを込め、スペシャルミュージックビデオ(25年1月公開予定)を観覧出来る特設サイトの設置や、プレゼントキャンペーンなど様々な企画を実施します。

プレゼントキャンペーン等へのご応募は、対象生協の活動地域(末尾参照)に居住している方のみの地域限定のキャンペーンとなります。

また、企画ごとに応募条件が異なります。

■一緒にキャンペーンを盛り上げる!コーくろちゃんZ登場!

ももいろクローバーZのメンバーが、CO・OP共済キャラクター「コーすけ」のお友達、コーくろちゃんに変身し「コーくろちゃんZ」として登場。

コーすけとコーくろちゃんZ

■ももクロからのスペシャルメッセージ

CO・OP共済40周年おめでとうあります!

そんな記念の年にコラボ楽曲を歌わせていただけてとても嬉しいです。

コーすけと一緒に、皆さんの暮らしにたすけあいの輪がもっともっと広がるよう頑張りたいと思います!

コーすけとコーくろちゃんZのかわいいMVもお楽しみに!

*2「無限会社スタプラ」とは-スターダストプロモーションの女性アイドルセクション「STAR PLANET」(通称:スタプラ)が、ニッポン中の企業・団体とNO RULEにコラボレーションするプロジェクトです。

■キャンペーン対象生協一覧

いばらきコープ生活協同組合

とちぎコープ生活協同組合

生活協同組合コープぐんま

生活協同組合コープみらい

東都生活協同組合

生活協同組合ユーコープ

生活協同組合コープデリにいがた

生活協同組合コープながの

なのはな生活協同組合

生活協同組合ナチュラルコープヨコハマ

生活クラブ生活協同組合(北海道)

生活クラブ生活協同組合(青森)

生活クラブ生活協同組合(岩手)

生活クラブやまがた生活協同組合

生活クラブふくしま生活協同組合

生活クラブ生活協同組合(茨城)

生活クラブ生活協同組合(栃木)

生活クラブ生活協同組合(群馬)

生活クラブ生活協同組合(埼玉)

生活クラブ生活協同組合(千葉)

生活クラブ生活協同組合(東京)

生活クラブ生活協同組合(神奈川)

福祉クラブ生活協同組合

生活クラブ生活協同組合(山梨)

生活クラブ生活協同組合(長野)

生活クラブ生活協同組合(奈良)

生活クラブ生活協同組合(静岡)

生活クラブ生活協同組合(愛知)

生活クラブ生活協同組合大阪

生活協同組合エスコープ大阪

生活クラブ生活協同組合都市生活

生活協同組合生活クラブ京都・エルコープ

生活クラブ生活協同組合(滋賀)

生活協同組合パルシステム福島

生活協同組合パルシステム茨城 栃木

生活協同組合パルシステム群馬

生活協同組合パルシステム埼玉

生活協同組合パルシステム千葉

生活協同組合パルシステム東京

生活協同組合パルシステム神奈川

生活協同組合パルシステム新潟ときめき

生活協同組合パルシステム山梨 長野

生活協同組合パルシステム静岡

