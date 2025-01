あんこ×チョコの餡を包んだもちもちどら焼き！叶 匠寿庵「匠壽庵虎の巻」

叶 匠寿庵は、あんことチョコレートをかけ合わせた“あんこチョコ”味の餡を巻物風のどら焼き生地で包んだ「匠壽庵虎の巻」を、ギフトキヨスク新大阪で2025年1月10日(金)より発売します。

叶 匠寿庵「匠壽庵虎の巻」

販売日 : 2025年1月10日(金)より

価格 : 5個入 1,350円(税込)

賞味期限: 製造日より36日

販売場所: ●ギフトキヨスク新大阪(JR新大阪駅新幹線改札内)

※ギフトキヨスク新大阪は、2025年1月24日(金)に

「PLUSTA Gift新大阪幹線南改札内」へ店名が変更となります

■虎模様のどら焼き生地が特徴「匠壽庵虎の巻(しょうじゅあんとらのまき)」

虎の巻とは、秘伝の書や要点をまとめた解説書を指す言葉。

和菓子屋 叶 匠壽庵の秘めたるこだわりを、大阪を象徴する“虎”の姿を模した巻物風のどら焼きに込めました。

虎の巻の別称“あんちょこ”にかけて、挟む餡はあんことチョコレートをかけ合わせた「あんこチョコ」味。

ふわふわ、もっちりのどら焼き生地に、ヘーゼルナッツをきかせたチョコレート餡を挟み、巻物の形に仕上げ、虎柄の焼印を施しました。

表装柄に虎を配した絢爛な箱は、大阪の手土産や贈り物にもぴったりなデザインです。

個包装のパッケージ

虎が目を惹く煌びやかな5入箱

●大阪国際空港(伊丹空港) 関西旅日記(中央ブロック・2階)

※2025年1月下旬より販売開始予定

