【スクウェア・エニックス アルティメットセール ~BIG HOLIDAY 2024-2025 Part2~】開催期間:~1月17日まで

スクウェア・エニックスは、ニンテンドーe ショップ/マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルセール「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~BIG HOLIDAY 2024-2025 Part2~」を1月17日まで開催する。

本セールでは、「ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー」や「NieR:Automata Game of the YoRHa Edition」、「ドラゴンクエストビルダーズ2 ゲーム本編+追加 DLC 第1弾・第2弾・第3弾セット」などがお買い得価格で提供される。

全対象タイトルは特設ページやニンテンドーeショップ、PS Storeにて確認できる。

□「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~BIG HOLIDAY 2024-2025 Part2~」のページ

「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~BIG HOLIDAY 2024-2025 Part2~」対象タイトルの一部をピックアップ

「ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー」

対応機種:PS5

割引率:30%OFF

「NieR:Automata Game of the YoRHa Edition」

対応機種:PS4

割引率:60%OFF

「NieR:Automata The End of YoRHa Edition」

対応機種:Nintendo Switch

割引率:50%OFF

「ドラゴンクエストビルダーズ2 ゲーム本編+追加 DLC 第1弾・第2弾・第3弾セット」

対応機種:PS4/Nintendo Switch

割引率:50%OFF

「ロマンシング サガ 3」

対応機種:PS4/Nintendo Switch

割引率:70%OFF

「STAR OCEAN THE SECOND STORY R」

対応機種:PS5/PS4/Nintendo Switch

割引率:35%OFF

「FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION」

対応機種:PS4

割引率:60%OFF

「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition」

対応機種:PS5

割引率:50%OFF

「ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅 マスターズ版」

対応機種:Nintendo Switch

割引率:50%OFF

「サガ エメラルド ビヨンド」

対応機種:PS5/PS4/Nintendo Switch

割引率:40%OFF

「KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE」

対応機種:PS4

割引率:60%OFF

「KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud」

対応機種:Nintendo Switch

割引率:60%OFF

「バリアスデイライフ」

対応機種:PS4/Nintendo Switch

割引率:60%OFF

「いただきストリート ドラゴンクエスト&ファイナルファンタジー 30th ANNIVERSARY」

対応機種:PS4

割引率:60%OFF

「Life is Strange Remastered Collection」

対応機種:PS4/Nintendo Switch

割引率:60%OFF

「PowerWash Simulator」

対応機種:Nintendo Switch

割引率:30%OFF

※タイトルにより開始日・終了日が異なる場合がございます。

※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めくださ

い。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

