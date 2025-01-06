

12月第4週の上昇ランキング上位の2ファンドはトヨタ自動車<7203>に集中投資するファンドです。「ＤＣトヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド」と「トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド 」はともにトヨタ自動車およびそのグループ会社全体の動きを捉える為にトヨタ自動車株式の投資比率を約50％とし、残りの約50％をグループ会社株式の各銘柄の時価総額に応じた比率で投資しています。



下落ランキング上位の2ファンドの主な下落要因は分配金の支払いです。「米国連続増配成長株オープン（３ヵ月決算型）（女神さま・オープン（３ヵ月決算型））」は550円、「ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし（ゴールデンルーキー）」は655円を期中に分配しています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +10.64％ ＤＣトヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド

運用会社:三井住友ＤＳアセットマネジメント



2位 +10.63％ トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド

運用会社:三井住友ＤＳアセットマネジメント



3位 +9.54％ 日本インフラ投信ファンド

運用会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -4.11% 米国連続増配成長株オープン（３ヵ月決算型）（女神さま・オープン（３ヵ月決算型））

運用会社:ＳＢＩ岡三アセットマネジメント



2位 -3.82% ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし（ゴールデンルーキー）

運用会社:アセットマネジメントＯｎｅ



3位 -3.46% ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型）

運用会社:大和アセットマネジメント



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