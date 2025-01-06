ゴールデン・グローブ賞＜映画の部＞『Emilia Perez』が最多4部門受賞、『ブルータリスト』が3部門で次点
現地時間1月5日、第82回ゴールデン・グローブ賞が開催され、今年のカンヌ国際映画祭で注目を集めたジャック・オーディアール監督の『Emilia Perez（原題）』が最多4部門に輝いた。
【写真】セレーナ・ゴメス、1100万円のダイヤを身に着けてプレミアに
本作は、性転換手術を受ける麻薬カルテルのボスを主人公にした作品。ミュージカル／コメディ部門作品賞ほか、最多10部門でノミネートされ、作品賞とゾーイ・サルダナの助演女優賞、非英語作品賞など最多4部門に輝いた。
次点となったのは、ブラディ・コーベット監督が、ホロコーストを生き延びアメリカへと渡ったハンガリー系ユダヤ人建築家の苦悩を描いた『ブルータリスト』。作品賞（ドラマ部門）とエイドリアン・ブロディの主演男優賞、監督賞を獲得した。
また『The Substance（原題）』で、若返りのためにアンダーグラウンドの薬物に手を出す女優を演じたデミ・ムーアに、主演女優賞（コメディ＆ミュージカル）が贈られた。昨年から導入されたヒット作を称えるシネマティック＆ボックスオフィス・アチーブメント（興行成績賞）には、人気ブロードウェイミュージカルをジョン・M・チュウ監督が映画化した『ウィキッド ふたりの魔女』が獲得している。
＜映画の部＞主な受賞作品は以下の通り。★が受賞。
■作品賞（ドラマ）
★『ブルータリスト』
『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』
『教皇選挙』
『デューン 砂の惑星PART2』
『Nickel Boys（原題）』
『セプテンバー5』
■作品賞（コメディ＆ミュージカル）
『ANORA アノーラ』
『チャレンジャーズ』
★『Emilia Perez（原題）』
『リアル・ペイン〜心の旅〜』
『The Substance（原題）』
『ウィキッド ふたりの魔女』
■主演女優賞（ドラマ）
パメラ・アンダーソン『The Last Showgirl（原題）』
アンジェリーナ・ジョリー『Maria（原題）』
ニコール・キッドマン『ベイビーガール』
ティルダ・スウィントン『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』
★フェルナンダ・トーレス『I’m Still Here（原題）』
ケイト・ウィンスレット『Lee（原題）』
■主演男優賞（ドラマ）
★エイドリアン・ブロディ『ブルータリスト』
ティモシー・シャラメ『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』
ダニエル・クレイグ『Queer（原題）』
コールマン・ドミンゴ『Sing Sing（原題）』
レイフ・ファインズ『教皇選挙』
セバスチャン・スタン『アプレンティス：ドナルド・トランプの創り方』
■主演女優賞（コメディ＆ミュージカル）
エイミー・アダムス『Nightbitch（原題）』
シンシア・エリヴォ『ウィキッド ふたりの魔女』
カルラ・ソフィア・ガスコン『Emilia Perez（原題）』
マイキー・マディソン『ANORA アノーラ』
★デミ・ムーア『The Substance（原題）』
ゼンデイヤ『チャレンジャーズ』
■主演男優賞（コメディ＆ミュージカル）
ジェシー・アイゼンバーグ『リアル・ペイン〜心の旅〜』
ヒュー・グラント『Heretic』
ガブリエル・ラベル『Saturday Night（原題）』
ジェシー・プレモンス『憐れみの3章』
グレン・パウエル『ヒットマン』
★セバスチャン・スタン『A Different Man（原題）』
■助演女優賞
セレーナ・ゴメス『Emilia Perez（原題）』
アリアナ・グランデ『ウィキッド ふたりの魔女』
フェリシティ・ジョーンズ『ブルータリスト』
マーガレット・クアリー『The Substance（原題）』
イザベラ・ロッセリーニ『教皇選挙』
★ゾーイ・サルダナ『Emilia Perez（原題）』
■助演男優賞
ユーラ・ボリソフ『ANORA アノーラ』
★キーラン・カルキン『リアル・ペイン〜心の旅〜』
エドワード・ノートン『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』
ガイ・ピアース『ブルータリスト』
ジェレミー・ストロング『アプレンティス：ドナルド・トランプの創り方』
デンゼル・ワシントン『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』
■監督賞
ジャック・オーディアール『Emilia Perez（原題）』
ショーン・ベイカー『ANORA アノーラ』
エドワード・ベルガー『教皇選挙』
★ブラディ・コーベット『ブルータリスト』
コラリー・ファルジャ『The Substance（原題）』
パヤル・カパディア『All We Imagine as Light（原題）』
■脚本賞
ジャック・オーディアール『Emilia Perez（原題）』
ショーン・ベイカー『ANORA アノーラ』
ブラディ・コーベット、モナ・ファストヴォルド『ブルータリスト』
ジェシー・アイゼンバーグ『リアル・ペイン〜心の旅〜』
コラリー・ファルジャ『The Substance（原題）』
★ピーター・ストローハン『教皇選挙』
■非英語作品賞
『All We Imagine as Light（原題）』（アメリカ、フランス、インド）
★『Emilia Perez（原題）』（フランス）
『The Girl with the Needle（原題）』（ポーランド、スウェーデン、デンマーク）
『I’m Still Here（原題）』（ブラジル）
『The Seed of the Sacred Fig（原題）』（アメリカ、ドイツ）
『Vermiglio（原題）』（イタリア）
■アニメ映画賞
★『Flow』
『インサイド・ヘッド2』
『Memoir of a Snail（原題）』
『モアナと伝説の海2』
『ウォレスとグルミット 仕返しなんてコワくない！』
『野生の島のロズ』
■シネマティック＆ボックスオフィス・アチーブメント（興行成績賞）
『エイリアン：ロムルス』
『ビートルジュース ビートルジュース』
『デッドプール＆ウルヴァリン』
『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』
『インサイド・ヘッド2』
『ツイスターズ』
★『ウィキッド ふたりの魔女』
『野生の島のロズ』
【写真】セレーナ・ゴメス、1100万円のダイヤを身に着けてプレミアに
本作は、性転換手術を受ける麻薬カルテルのボスを主人公にした作品。ミュージカル／コメディ部門作品賞ほか、最多10部門でノミネートされ、作品賞とゾーイ・サルダナの助演女優賞、非英語作品賞など最多4部門に輝いた。
また『The Substance（原題）』で、若返りのためにアンダーグラウンドの薬物に手を出す女優を演じたデミ・ムーアに、主演女優賞（コメディ＆ミュージカル）が贈られた。昨年から導入されたヒット作を称えるシネマティック＆ボックスオフィス・アチーブメント（興行成績賞）には、人気ブロードウェイミュージカルをジョン・M・チュウ監督が映画化した『ウィキッド ふたりの魔女』が獲得している。
＜映画の部＞主な受賞作品は以下の通り。★が受賞。
■作品賞（ドラマ）
★『ブルータリスト』
『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』
『教皇選挙』
『デューン 砂の惑星PART2』
『Nickel Boys（原題）』
『セプテンバー5』
■作品賞（コメディ＆ミュージカル）
『ANORA アノーラ』
『チャレンジャーズ』
★『Emilia Perez（原題）』
『リアル・ペイン〜心の旅〜』
『The Substance（原題）』
『ウィキッド ふたりの魔女』
■主演女優賞（ドラマ）
パメラ・アンダーソン『The Last Showgirl（原題）』
アンジェリーナ・ジョリー『Maria（原題）』
ニコール・キッドマン『ベイビーガール』
ティルダ・スウィントン『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』
★フェルナンダ・トーレス『I’m Still Here（原題）』
ケイト・ウィンスレット『Lee（原題）』
■主演男優賞（ドラマ）
★エイドリアン・ブロディ『ブルータリスト』
ティモシー・シャラメ『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』
ダニエル・クレイグ『Queer（原題）』
コールマン・ドミンゴ『Sing Sing（原題）』
レイフ・ファインズ『教皇選挙』
セバスチャン・スタン『アプレンティス：ドナルド・トランプの創り方』
■主演女優賞（コメディ＆ミュージカル）
エイミー・アダムス『Nightbitch（原題）』
シンシア・エリヴォ『ウィキッド ふたりの魔女』
カルラ・ソフィア・ガスコン『Emilia Perez（原題）』
マイキー・マディソン『ANORA アノーラ』
★デミ・ムーア『The Substance（原題）』
ゼンデイヤ『チャレンジャーズ』
■主演男優賞（コメディ＆ミュージカル）
ジェシー・アイゼンバーグ『リアル・ペイン〜心の旅〜』
ヒュー・グラント『Heretic』
ガブリエル・ラベル『Saturday Night（原題）』
ジェシー・プレモンス『憐れみの3章』
グレン・パウエル『ヒットマン』
★セバスチャン・スタン『A Different Man（原題）』
■助演女優賞
セレーナ・ゴメス『Emilia Perez（原題）』
アリアナ・グランデ『ウィキッド ふたりの魔女』
フェリシティ・ジョーンズ『ブルータリスト』
マーガレット・クアリー『The Substance（原題）』
イザベラ・ロッセリーニ『教皇選挙』
★ゾーイ・サルダナ『Emilia Perez（原題）』
■助演男優賞
ユーラ・ボリソフ『ANORA アノーラ』
★キーラン・カルキン『リアル・ペイン〜心の旅〜』
エドワード・ノートン『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』
ガイ・ピアース『ブルータリスト』
ジェレミー・ストロング『アプレンティス：ドナルド・トランプの創り方』
デンゼル・ワシントン『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』
■監督賞
ジャック・オーディアール『Emilia Perez（原題）』
ショーン・ベイカー『ANORA アノーラ』
エドワード・ベルガー『教皇選挙』
★ブラディ・コーベット『ブルータリスト』
コラリー・ファルジャ『The Substance（原題）』
パヤル・カパディア『All We Imagine as Light（原題）』
■脚本賞
ジャック・オーディアール『Emilia Perez（原題）』
ショーン・ベイカー『ANORA アノーラ』
ブラディ・コーベット、モナ・ファストヴォルド『ブルータリスト』
ジェシー・アイゼンバーグ『リアル・ペイン〜心の旅〜』
コラリー・ファルジャ『The Substance（原題）』
★ピーター・ストローハン『教皇選挙』
■非英語作品賞
『All We Imagine as Light（原題）』（アメリカ、フランス、インド）
★『Emilia Perez（原題）』（フランス）
『The Girl with the Needle（原題）』（ポーランド、スウェーデン、デンマーク）
『I’m Still Here（原題）』（ブラジル）
『The Seed of the Sacred Fig（原題）』（アメリカ、ドイツ）
『Vermiglio（原題）』（イタリア）
■アニメ映画賞
★『Flow』
『インサイド・ヘッド2』
『Memoir of a Snail（原題）』
『モアナと伝説の海2』
『ウォレスとグルミット 仕返しなんてコワくない！』
『野生の島のロズ』
■シネマティック＆ボックスオフィス・アチーブメント（興行成績賞）
『エイリアン：ロムルス』
『ビートルジュース ビートルジュース』
『デッドプール＆ウルヴァリン』
『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』
『インサイド・ヘッド2』
『ツイスターズ』
★『ウィキッド ふたりの魔女』
『野生の島のロズ』