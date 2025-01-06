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½»½ê¡§Pokombo Ave, along Siem Reap river side, 50m before Preah Prum Rath pagoda, Siem Reap
TEL¡§855-17-799-587
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½»½ê¡§No 555, Phum Kruos, Sangkat Svay Dangkum, Siem Reap
TEL¡§855-12-333-615
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½»½ê¡§Kravan Village Sangkat Nokor Thom Siem Reap
TEL¡§855-95-566-956
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