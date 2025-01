頭部から足先まで、全身の関節を丁寧に調整！慢性関節痛特化型整体院「関節整体 余韻の余韻」

余韻の余韻は、2025年1月6日(月)日本初の慢性関節痛特化型整体院「関節整体 余韻の余韻」を兵庫県神戸市中央区に開業します。

関節整体 余韻の余韻

オープン日: 2025年1月6日(月)

所在地 : 兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目1-30

営業時間 : 10:00〜19:00

定休日 : 不定休

本院は健康寿命にも大きく関わる足首、膝、股関節の慢性的な痛みに加え腰痛や肩こり、膝の痛みといった身体の不調、スポーツ選手のケガ予防やアスリートのセカンドキャリアを視野に入れた健康管理を提供。

施術後の効果が長期間持続する独自のアプローチを用いて、患者様一人ひとりの健康とパフォーマンス向上をサポートします。

◎継承された匠の技術〜角田紀臣先生のメソッド〜

同院の施術は、「関節調整の巨匠」として名高い角田紀臣先生の技術を受け継いでいます。

角田先生は、プロアスリートから一般の患者まで幅広いニーズに応える科学的エビデンスに基づいた施術を行い、関節調整の第一人者として国内外で高い評価を得ています。

◆角田先生の主な経歴・プロフィール

柔道整復師・整体師 2024年までに30万人以上の施術を担当

富裕層を中心とし芸能人や有名人も多く顧客として抱える会員制整体True Treat GINZA代表

〈2022年11月〉

・アメリカ医学誌「Alternative Therapies in Health and Medicine」に論文を2稿出稿し最終選考へ

〈2023年2月〉

・シンガポール、アメリカなどから誘致され海外での施術を開始

〈2023年12月〉

・慶應義塾大学にて日米野球合同体感型健康イベントを開催。

メジャーリーグや日本プロ野球のトレーナーやセラピストを集め関節ケア方法を関節痛でお悩みの方々向けに紹介

・同じく12月にタンパベイ・レイズの福田紳一郎アスレティックトレーナーを海外一番弟子に

〈2024年6月〉

・「全国予防未病セラピスト会」を発足し、医科歯科セラピスト連携を構築。

予防医学×予防科学の普及活動を開始

・同じく6月にNBAアトランタホークスの内田貴広アスレティックトレーナーを海外二番弟子に

〈2024年12月〉

・予防未病健康医師協会と協力し国民の健康寿命を延伸する一般社団法人予防医科学推進協会を立ち上げ

アメリカでけが人を効果的に防いでいるというデータが実証する角田先生の技術を継承した施術者が、いよいよ日本で全身の関節調整と筋膜癒着解消を組み合わせた独自の施術を提供します。

角田先生は多くの著名人から支持されています

◎提供する施術〜2つの柱〜

1. 関節整体×理学療法学

頭部から足先まで、全身の関節を丁寧に調整。

可動域を改善し、身体全体のバランスを整えます。

慢性的な関節痛や違和感の根本改善を目指すとともに、スポーツパフォーマンスの向上にも効果的です。

余韻の余韻代表である高尾先生は角田先生の弟子であると同時に整形外科クリニックに長く勤めた理学療法士であるため、慢性的な痛みの改善のスペシャリストです。

2. 筋膜癒着と瘢痕の解消

筋膜の癒着や筋硬結、瘢痕を解消する独自技術を活用。

これにより筋肉の慢性痛を解消できます。

また、余韻の余韻では専用電気治療器「Nine」を使用し、硬くなった筋肉を柔軟にすることで痛みを軽減し、動きのスムーズさを取り戻します。

私たちは健康寿命延伸に取り組みます

◎持続的な快適さの提供 〜健康は足元から〜

施術後の効果を長期間維持するため、オーダーメードのインソールを作成。

個々の身体の状態に合わせたカスタマイズにより、関節の正しいアライメントを日常生活で保つことが可能です。

このインソールは、姿勢改善、痛み予防、再発リスクの軽減に貢献します。

