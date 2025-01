by Alcides Antunes/Reuters2025年1月1日早朝、ルイジアナ州ニューオーリンズで、カーシェアリングサービス「Turo」でフォード車を調達したドライバーが銃を乱射しながら群衆に突っ込む事件が発生し、運転手を含む15人が死亡しました。数時間後にはラスベガスにあるトランプ・インターナショナル・ホテルの玄関前で、同じくTuro経由で配車されたテスラのCybertruck(サイバートラック)が爆発し運転手が死亡、周囲にいた7人が負傷する事件が発生しました。FBIは、両事件は無関係の可能性が高いとしつつ、テロ事件を視野に捜査を進めています。

Here is our statement on today’s horrific incidents in New Orleans and Las Vegas. Our thoughts and prayers are with the victims and their families as we partner with law enforcement on all of their investigations: https://t.co/CO57pQiBhH— Turo (@turo) January 2, 2025

What is Turo? Car rental app was used in New Orleans, Vegas incidents. - The Washington Posthttps://www.washingtonpost.com/travel/2025/01/02/turo-car-rental-new-orleans-las-vegas/Police positively identify driver of exploded Tesla Cybertruck as US Army soldier | Reutershttps://www.reuters.com/world/us/fbi-looks-any-link-between-tesla-explosion-new-orleans-attack-2025-01-02/Turo rentals emerge as common thread in Las Vegas Cybertruck and New Orleans deadly incidents | Fox Newshttps://www.foxnews.com/tech/turo-rentals-emerge-common-thread-las-vegas-cybertruck-new-orleans-deadly-incidents◆ニューオーリンズの事件新年を迎えたばかりのアメリカを揺るがした2つの事件のうち1件目は、ルイジアナ州ニューオーリンズにあるフレンチ・クォーター地区のバーボン・ストリートで発生したもの。2025年1月1日の早朝、フォードのピックアップトラック・F-150のドライバーが群衆に向けて発砲しながら車を暴走させ、3ブロックにわたり歩行者をなぎ倒しました。これにより少なくとも14人が死亡、数十人が負傷。ドライバーは警察との銃撃戦で死亡しました。ドライバーはテキサス出身の陸軍退役軍人であるシャムスッド・ディン・ジャバール容疑者42歳で、車両にはイスラム過激派組織であるイスラム国(イスラミックステート)の旗が取り付けられていたほか、車内から即席爆発装置(IED)が発見されたことから、警察はこの事件をテロと断定しています。by Gerald Herbert/AP◆ラスベガスの事件最初の事件からわずか数時間後である現地時間の午前8時40分ごろ、ネバダ州にあるトランプ・インターナショナル・ホテル・ラスベガスの駐車場に到着したサイバートラックが直後に爆発しました。これにより付近にいた7人が軽傷を負いました。ドライバーはコロラドスプリングス出身の現役陸軍兵士であるマシュー・リベルスバーガー容疑者37歳で、車内で頭を撃って自殺しているのが見つかりました。また、車内からは打ち上げ花火やキャンプ用燃料缶が見つかっており、FBIはテロ行為の可能性もあると見てこの事件を捜査しています。by REUTERS/Isaiah J. Downing事件現場であるホテルは、大統領再選が決まっているドナルド・トランプ氏の会社であるThe Trump Organizationの系列企業によって運営されています。また、犯行に使用されたサイバートラックのメーカーは、トランプ陣営の選挙戦で大きな役割を果たしたイーロン・マスク氏の会社であるテスラです。これらの点と今回の犯罪の関連性は不明で、ラスベガス市警は「トランプビルの前で発生したことや、テスラ車が使われたことは我々も承知していますが、これまでのところ、それが特定の思想によるものだと断定的に示したり示唆したりする情報、あるいはその背後にある理由などについての情報は得られていません」としています。両事件の共通点は、カーシェアリングプラットフォームのTuroの車両が犯行に使われたことです。Turoは「私たちは今日の恐ろしい事件に衝撃を受け、悲しみに暮れています。犠牲者とその家族には心からお見舞い申し上げます」との声明を発表しました。◆Turoとは?Turoは2010年にRelayRidesとして設立され、2015年にブランド名をTuroに改称した国際的なピアツーピアのカーシェアリング・プラットフォームで、アメリカ・イギリス・カナダ・オーストラリア・フランスなど1万6000以上の都市に1400万人以上のユーザーを抱えています。しばしば「車のAirbnb」と呼ばれるTuroでは、個人が自分の車を貸し出し、ドライバーがサイトかアプリで希望する日時と場所で車を検索して借りる仕組みで、車のオーナーとドライバーの両方が身元確認を受けるようになっているとのこと。Turoは2020年に「Turoリスクスコア」を導入し、50のデータポイントでドライバーを評価するとしている一方、同社のサイトのトップページには「運転免許証などの情報を入力したら、ほとんどの場合すぐに承認されます」と記載されています。また、ヘルプページによると、アカウントの確認のために信用報告書や自動車保険のスコア、犯罪歴を確認することがあり、Turoはその内容次第で配車依頼を拒否したりアカウントを削除したりする権利を持つと警告しています。by Focal Fotoしかしながら、今回の2件の事件ではいずれも容疑者に犯罪歴がなかったため、Turoは潜在的なテロリストによる犯行を未然に食い止めることができませんでした。Turoのアンドレ・ハッダッドCEOは、両容疑者が有効な運転免許証を保有し、勲章の授与歴もあるアメリカ軍人であったと強調した上で、「彼らはどんな航空便にも乗れたし、どんなホテルにもチェックインできたし、どんな従来型のレンタカーチェーンからでも車やトラックを借りられたでしょう。2人は警察を含め誰にも気づかれなかっただろうと、私たちは考えています」と述べました。一連の事件を報じたニュース専門放送局・Fox News Channelは、「これらの悲劇的な事件は、ピアツーピアのカーシェアリングモデルの潜在的な脆弱(ぜいじゃく)性を浮き彫りにしました。両事件の調査が進む中で、Turoの運営とセキュリティ対策に対する監視が強化される可能性があります。また、カーシェアリング業界は規則の厳格化や審査プロセスの強化を求める声に直面するかもしれません」と指摘しました。