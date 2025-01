サンキュー耳鼻科クリニックは、患者さん・地域への感謝を込めて、地域を元気にするためのイベント「ひたちなか サンキュー耳鼻科Fes」の第二回を、2025年10月12日(日)に開催します。

サンキュー耳鼻科クリニック「ひたちなか サンキュー耳鼻科Fes」

場所 : ひたちなか市文化会館

日時 : 2025年10月12日(日)

参加料金: 無料

URL : https://ot4h3.hp.peraichi.com/

サンキュー耳鼻科クリニックは、患者さん・地域への感謝を込めて、地域を元気にするためのイベント「ひたちなか サンキュー耳鼻科Fes」の第二回を、2025年10月12日(日)に開催。

※2025年開催情報は決まり次第順次アップ

■地域に感謝を!元気を届けることを目的に参加無料のフェスを開催します

同院では、医療機関として治療することで患者さんを元気にするお手伝いをしています。

そこに加えて、コスプレ診療や大規模な院内装飾を行うことで、元気になるサポートをしていますが、より地域が元気になるためには、多くの方が楽しめるイベントが必要であると思い、1年がかりで準備を行い、2024年9月1日(日)に「サンキュー耳鼻科Fes」を開催しました。

第二回も実施を予定しており、会場のキャパシティを大幅に拡大し1,500人規模で開催します。

■サンキュー耳鼻科Fesの詳細

第一回のフェスでは下記のコンテンツを行いました。

・ゲストショー(大西ライオン・ねば〜る君)

・心配ないさ〜大声コンテスト

・ひたちなか市市長とバスケ対決

・患者さんの特技発表会

・オリジナル映画視

・オリジナル謎解きゲーム

・キッチンカー

・焼き印体験(サンキューオリジナルコースター作成)

・足湯体験

・UFOキャッチャー

・歴代コスプレ展

・植樹体験

一部有料のコンテンツもありましたが、全てチャリティーに寄付します。

大西ライオン ステージショー

患者さん発表会1

■ナニコレ珍百景認定 コスプレ耳鼻科について

同院で年6回行われる季節のイベントに合わせてサンタのコスプレで診療したら意外に好評をいただき、その後、節分で赤鬼、こどもの日で金太郎をやるうち、「毎日コスプレでもよいのではないか?」と思い立ち、白衣を脱ぎ棄てて早10年が経過しました。

今では白衣を着ると「今回は医者のコスプレですか?」と聞かれるまでに定着しています。

医療機関に行きたい人なんていませんが、患者さんが少しでも笑顔になって元気になってもらえばと思い、コスプレ診療を継続しています。

【サンキュー耳鼻科クリニック概要】

施設名 : サンキュー耳鼻科クリニック

運営法人: 医療法人社団エキサイティング

所在地 : 茨城県ひたちなか市高場167-3

院長 : 乾 智一

連絡先 : 029-219-6239

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 地域に元気を届ける!サンキュー耳鼻科クリニック「ひたちなか サンキュー耳鼻科Fes」 appeared first on Dtimes.