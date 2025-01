携帯電話やデジタルオーディオ端末等のアクセサリー商品を企画・製造・販売まで手掛けるスマートフォンアクセサリーブランド「PGA」

今回は、臨場感のあるステレオモードにも対応した、Bluetooth 5.3対応のポータブルワイヤレススピーカーを紹介します。

PGA「Bluetooth 5.3対応 ポータブルワイヤレススピーカー」

サイズ:約 W71×H71×D38mm

通信方法:Bluetooth 5.3

動作距離:見通し約10m

充電時間:約2.5時間

音楽再生時間:音量 60%で約13時間、音量 100%で約10時間

充電端子:USBType-C

販売場所:Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店など

PGAより、Bluetooth 5.3対応のポータブルワイヤレススピーカーが登場!

持ち運びに便利なサイズなので、お家でも外でも楽しめます。

ハンズフリー通話にも対応しており、電話も快適。

AUX 3.5mm ポートで、有線での接続も可能です。

大きな操作ボタンが付いているので、簡単に操作することができます。

シリコンバンドが付いているので、吊り下げて使えるのもポイントです。

2台接続することで、ステレオモードにも対応。

臨場感のあるステレオモードは、映画鑑賞にぴったりです☆

Bluetooth 5.3に対応した、どこでも音楽を楽しめるコンパクトなサイズのスピーカー。

PGAの「Bluetooth 5.3対応 ポータブルワイヤレススピーカー」は、Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店などにて販売中です☆

