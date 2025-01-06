¿¿ÅÄ¹Ç·¡ÖSHOGUN¡×¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ4´§¤¬¥¨¥ß¡¼¾Þ18´§¤è¤ê¥¹¥´¥¤¤ï¤±
¡¡¿¿ÅÄ¹Ç·¡Ê£¶£³¡Ë¤¬¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊÆ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÀ©ºî¥É¥é¥Þ¡Ö£Ó£È£Ï£Ç£Õ£Î¡¡¾·³¡×¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¤¬ÊÆ»þ´Ö£µÆü¡¢Í¥¤ì¤¿±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤ò¾Î¤¨¤ëÊÆ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¡Ê°Ê²¼£Ç£Ç¾Þ¡Ë¤Ç£´´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥ºÉôÌç¤ÇºîÉÊ¾Þ¡¢¿¿ÅÄ¤¬¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÆüËÜ¿Í¥¢¥ó¥Ê¡¦¥µ¥ï¥¤¡Ê£³£²¡Ë¤¬¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£ÀõÌîÃé¿®¡Ê£µ£±¡Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ´ÉôÌç¤ÎÃæ¤«¤é½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¿¿ÅÄ¤é¤Î¼õ¾Þ¤ÏÆüËÜ¿Í½é¡£
¡¡£Ó£È£Ï£Ç£Õ£Î¤ÏºòÇ¯£¹·î¡¢¥Æ¥ì¥ÓºîÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¤ÎÊÆ¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤â¡¢¿¿ÅÄ¤È¥µ¥ï¥¤¤¬Æ±¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¨¥ß¡¼¾Þ»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè²áµîºÇÂ¿¤Î£±£¸´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¤·¤Î¤°²÷µó¡£ÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤Ä¥Ù¥Æ¥é¥ó±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÅêÉ¼¤·¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Í¤¿¤Á¡£¤«¤¿¤ä£Ç£Ç¾Þ¤Ï¡¢²¤ÊÆ¤ä¥¢¥¸¥¢¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ê¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤Î±Ç²è¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬ÅêÉ¼¤·¤Þ¤¹¡£Ìó£³£°£°¿Í¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«ºß½»¤¬£±£°£°¿Í¼å¡¢¤¢¤È¤Ï³Æ¹ñ¤Ë»¶¤ê»¶¤ê¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤â£±£°¿Í¤°¤é¤¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶È³¦¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Î°ìÈÌ¿Í¤Ë¶á¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÎÉ¾²Á¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤â¤½¤âÅêÉ¼¤¹¤ëÊì½¸ÃÄ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢À¼Á¤¬°ã¤¦¾Þ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡ÖÃÏ¸µ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶È³¦¿Í¤¬Áª¤Ö¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤¬·ë¹½Âç¤¤¤¡£°ìÊý£Ç£Ç¾Þ¤Ï¡¢²æ¡¹ÅêÉ¼¼Ô¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹ñ¤Ç¤ÎÉ¾È½¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÉ¼¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¨¥ß¡¼¾Þ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Á°Äó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ç¡¢à£Ó£È£Ï£Ç£Õ£Î¤Ï¥Û¥ó¥È¤ËÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÂçÀª¤¬¸«¤Æ¿Íµ¤¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡£á¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡²áµî¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤é¡¢º£¤ÏÁÈ¿¥É¼¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥É¥é¥¤¡£²¿¤«¤ÎÉ¾²Á¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢½ã¿è¤ËÅêÉ¼¿ô¤Ç·è¤Þ¤ë¡£¿Í¾ð¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾Þ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ìÉô¤Î±Ç²è¾Þ¤Ë¤Ï¡¢Áª¹Í²ñµÄ¤ò³«¤¤¤Æ²¿¤È¤Ê¤¯×ÖÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¡¢¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡££Ç£Ç¾Þ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¡£º£¤ÏÅÅ»ÒÅêÉ¼¡£¼«Æ°Åª¤Ê·×»»¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£»ä¤âÅêÉ¼·ë²Ì¤òº£Æü½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢ÅêÉ¼¼Ô»ñ³Ê¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ä¡£
¡Ö´ðËÜ¡¢±Ç²è¤ÎÈãÉ¾¤òÀ¸¶È¤Ë¤·¤Æ¤ë¿Í¤·¤«Æþ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÅêÉ¼¼ÔÅÐÏ¿¤¹¤ë»þ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ä¿ÆÂ²¤Ë±Ç²è²ñ¼Ò¤Î¿Í¤¬¶Ð¤á¤Æ¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢¿ÈÊÕÄ´ºº¤¬Æþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡££Ç£Ç¤Ï¡¢¤Ò¤¤¤¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¾Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡£Ó£È£Ï£Ç£Õ£Î¤ÏÆüÊÆ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤ò¤³¤ì¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£