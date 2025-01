【CAPCOM HOLIDAY SALE】開催中

カプコンは、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにおいて開催中のセール「CAPCOM HOLIDAY SALE」にラインナップを追加しアップデートした。

本セールでは、初めてセールの対象となる「逆転検事1&2 御剣セレクション」、「MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス」、「デッドライジング デラックスリマスター」を筆頭に、2024年に発売されたタイトル「祇(くにつがみ):Path of the Goddess」、「ドラゴンズドグマ 2」、「バイオハザード RE:4 ゴールドエディション」や、シリーズのゲーム本編、追加コンテンツがお買い得価格で購入できる。

今回、PS Storeでは「鬼武者」、ニンテンドーeショップでは「逆転裁判」シリーズや名作アクションゲームがラインナップに追加されている。

「CAPCOM HOLIDAY SALE」

各デジタルストアで初セール中

「逆転検事1&2 御剣セレクション」(ゲーム本編)

【PS Store】

PS4:1月17日(金)23時59分まで

通常価格:4,990円→ セール価格【25%OFF!!】:3,742円

【ニンテンドーeショップ】

Nintendo Switch:1月15日(水)23時59分まで

通常価格:4,990円→ セール価格【25%OFF!!】:3,742円

「デッドライジング デラックスリマスター」(ゲーム本編)

【PS Store】

PS5:1月17日(金)23時59分まで

通常価格:5,990円→ セール価格【20%OFF!!】:4,792円

「MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス」(ゲーム本編)

【ニンテンドーeショップ】

Nintendo Switch:1月15日(水)23時59分まで

通常価格:5,990円→ セール価格【20%OFF!!】:4,792円

PS Store

1月17日(金)23時59分まで

PS5/PS4「祇(くにつがみ):Path of the Goddess」(ゲーム本編)

通常価格:4,990円 → セール価格【20%OFF!!】:3,992円

PS5「ドラゴンズドグマ 2」(ゲーム本編)

通常価格:8,990円 → セール価格【43%OFF!!】:5,124円

PS5/PS4「バイオハザード RE:4 ゴールドエディション」(ゲーム本編+エクストラDLCパック+SEPARATE WAYS)

通常価格:5,990円 → セール価格【40%OFF!!】:3,594円

PS4「モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション」(ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ)

通常価格:3,990円 → セール価格【60%OFF!!】:1,596円

PS5/PS4「モンスターハンターライズ+サンブレイク セット」(ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ)

通常価格:5,990円 → セール価格【75%OFF!!】:1,497円

PS5/PS4「ストリートファイター6」(ゲーム本編)

通常価格:7,990円 → セール価格【50%OFF!!】:3,995円

PS4「大神 絶景版」(ゲーム本編)

通常価格:3,046円 → セール価格【75%OFF!!】:761円

PS4「鬼武者」(ゲーム本編)

通常価格:2,990円 → セール価格【50%OFF!!】:1,495円

ニンテンドーeショップ

1月17日(金)23時59分まで

□セールページ

Nintendo Switch「逆転裁判456 王泥喜セレクション」(ゲーム本編)

通常価格:5,990円 → セール価格【40%OFF!!】:3,594円

Nintendo Switch「逆転裁判123 成歩堂セレクション」(ゲーム本編)

通常価格:2,990円 → セール価格【66%OFF!!】:990円

Nintendo Switch「逆転裁判123 + 456コレクション」(ゲーム本編)

通常価格:6,990円 → セール価格【40%OFF!!】:4,194円

Nintendo Switch「大逆転裁判1&2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟-」(ゲーム本編)

通常価格:4,990円 → セール価格【60%OFF!!】:1,996円

Nintendo Switch「カプコン ファイティング コレクション」(ゲーム本編)

通常価格:4,990円 → セール価格【60%OFF!!】:1,990円

Nintendo Switch「ファイティング レジェンズ パック」(ゲーム本編)

通常価格:6,990円 → セール価格【67%OFF!!】:2,300円

Nintendo Switch「ストリートファイター30th アニバーサリーコレクション インターナショナル」(ゲーム本編)

通常価格:2,990円 → セール価格【66%OFF!!】:990円

Nintendo Switch「ウルトラストリートファイターII ザ・ファイナルチャレンジャーズ」(ゲーム本編)

通常価格:3,046円 → セール価格【34%OFF!!】:1,990円

Nintendo Switch「ドラゴンズドグマ:ダークアリズン」(ゲーム本編)

通常価格:4,063円 → セール価格【88%OFF!!】:487円

Nintendo Switch「Capcom Arcade Stadium Bundle」(ゲーム本編+追加タイトル 31本)

通常価格:4,000円 → セール価格【60%OFF!!】:1,600円

Nintendo Switch「Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle」(ゲーム本編+追加タイトル 31本)

通常価格:4,000円 → セール価格【60%OFF!!】:1,600円

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

(C)CAPCOM