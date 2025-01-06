

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42263.33 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41055.65 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40981.19 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40668.13 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40353.27 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40168.56 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39699.05 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39669.00 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39650.90 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39539.53 均衡表雲上限(週足)

39536.35 6日移動平均線

39376.88 均衡表転換線(日足)



39307.05 ★日経平均株価6日終値



39169.43 25日移動平均線

39099.93 均衡表転換線(週足)

39099.93 均衡表基準線(日足)

38948.52 13週移動平均線

38738.44 75日移動平均線

38689.46 200日移動平均線

38669.87 ボリンジャー:-1σ(25日)

38660.76 均衡表雲上限(日足)

38416.90 26週移動平均線

38246.14 ボリンジャー:-1σ(13週)

38170.30 ボリンジャー:-2σ(25日)

37913.92 新値三本足陰転値

37755.39 均衡表雲下限(日足)

37670.74 ボリンジャー:-3σ(25日)

37543.77 ボリンジャー:-2σ(13週)

37134.76 ボリンジャー:-1σ(26週)

36841.39 ボリンジャー:-3σ(13週)

36457.22 均衡表雲下限(週足)

36338.10 均衡表基準線(週足)

35852.62 ボリンジャー:-2σ(26週)

34570.47 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 72.06(前日84.64)

ST.Slow(9日) 78.72(前日73.97)



ST.Fast(13週) 78.92(前日72.93)

ST.Slow(13週) 75.57(前日72.89)



［2025年1月6日］



株探ニュース

