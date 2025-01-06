　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42263.33　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41055.65　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40981.19　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40668.13　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40353.27　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40168.56　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39699.05　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39669.00　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39650.90　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39539.53　　均衡表雲上限(週足)
39536.35　　6日移動平均線
39376.88　　均衡表転換線(日足)

39307.05　　★日経平均株価6日終値

39169.43　　25日移動平均線
39099.93　　均衡表転換線(週足)
39099.93　　均衡表基準線(日足)
38948.52　　13週移動平均線
38738.44　　75日移動平均線
38689.46　　200日移動平均線
38669.87　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38660.76　　均衡表雲上限(日足)
38416.90　　26週移動平均線
38246.14　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38170.30　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37913.92 　　新値三本足陰転値
37755.39　　均衡表雲下限(日足)
37670.74　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37543.77　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37134.76　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36841.39　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36457.22　　均衡表雲下限(週足)
36338.10　　均衡表基準線(週足)
35852.62　　ボリンジャー:-2σ(26週)
34570.47　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　72.06(前日84.64)
ST.Slow(9日)　　78.72(前日73.97)

ST.Fast(13週)　 78.92(前日72.93)
ST.Slow(13週)　 75.57(前日72.89)

［2025年1月6日］

株探ニュース