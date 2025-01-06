【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(6日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42263.33 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41055.65 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40981.19 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40668.13 ボリンジャー:＋3σ(25日)
40353.27 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40168.56 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39699.05 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39669.00 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39650.90 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39539.53 均衡表雲上限(週足)
39536.35 6日移動平均線
39376.88 均衡表転換線(日足)
39307.05 ★日経平均株価6日終値
39169.43 25日移動平均線
39099.93 均衡表転換線(週足)
39099.93 均衡表基準線(日足)
38948.52 13週移動平均線
38738.44 75日移動平均線
38689.46 200日移動平均線
38669.87 ボリンジャー:-1σ(25日)
38660.76 均衡表雲上限(日足)
38416.90 26週移動平均線
38246.14 ボリンジャー:-1σ(13週)
38170.30 ボリンジャー:-2σ(25日)
37913.92 新値三本足陰転値
37755.39 均衡表雲下限(日足)
37670.74 ボリンジャー:-3σ(25日)
37543.77 ボリンジャー:-2σ(13週)
37134.76 ボリンジャー:-1σ(26週)
36841.39 ボリンジャー:-3σ(13週)
36457.22 均衡表雲下限(週足)
36338.10 均衡表基準線(週足)
35852.62 ボリンジャー:-2σ(26週)
34570.47 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 72.06(前日84.64)
ST.Slow(9日) 78.72(前日73.97)
ST.Fast(13週) 78.92(前日72.93)
ST.Slow(13週) 75.57(前日72.89)
［2025年1月6日］
株探ニュース