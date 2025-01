TOMORROW X TOGETHER『第39回ゴールデンディスクアワード』にてアルバム本賞を受賞

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「2025年も僕たちが作っていく夢に向かって一生懸命走っていくので、TOMORROW X TOGETHERと共に頑張ってほしい」

TOMORROW X TOGETHERが、1月5日にみずほPayPayドーム福岡で開催された『第39回ゴールデンディスクアワード』にてアルバム本賞を受賞した。

2020年に新人賞を受賞した彼らは、2021年・2022年・2024年に続き、これで4度目のアルバム本賞受賞となった。

TOMORROW X TOGETHERは、「このような貴重な賞をいただけたことに感謝している。夢と希望を届けられるアーティストになるよう努力し、2025年も僕たちが作っていく夢に向かって一生懸命走っていくので、TOMORROW X TOGETHERと共に頑張ってほしい」と受賞の感想を伝えた。

『第39回ゴールデンディスクアワード』でTOMORROW X TOGETHERは、2024年にリリースした2枚のアルバムを組み合わせて「ステージテラー(ステージとストーリーテラーの合成語)」ならではのステージを披露した。

7thミニアルバム『The Star Chapter: SANCTUARY』のタイトル曲「Over The Moon」で始まり、6thミニアルバム『minisode3: TOMORROW』の収録曲「I’ll See You There Tomorrow」へと続くステージは、「Over The Moon」の「未来は現実になるんだ」という歌詞と、未来での再会を歌う「I’ll See You There Tomorrow」が繋がる構成で、ロマンチックで幻想的な雰囲気のVCRと傘を使ってパフォーマンス。メンバーたちのビジュアルが調和を成し、感嘆を誘った。TOMORROW X TOGETHERが披露した完璧なステージに応えるように、会場は大きな歓声に包まれた。

年末年始も日韓で大活躍したTOMORROW X TOGETHERは、3月7日から開催される韓国・仁川インスパイアアリーナ公演でワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE>-EP. 2-』の幕を開ける。3月20日からはバルセロナ、ロンドン、ベルリン、パリ、アムステルダムを含むヨーロッパツアーを行う予定だ。

