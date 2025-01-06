¡Ú¹âÉ¾²Á¤Î¥ï¥±¡Û¡ÖSHOGUN¡¡¾·³¡×¤¬¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤ÇºîÉÊ¾Þ¤Ê¤É4´§¡Ä¿¿ÅÄ¹Ç·¤µ¤ó¤ËWSJ¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤¬ÆüËÜÊ¸²½¤òÀµ¤·¤¯ÉÁ¤¯¤Î¤ËÂç¤¤ÊÌò³ä¡×¤ÈÉ¾²Á¡¡²áµî¤Ë¤ÏµÜùõ½ÙºîÉÊ¤â
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂè82²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Ç¡¢¿¿ÅÄ¹Ç·¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦¼ç±é¤·¤¿¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¤¬ºîÉÊ¾Þ¤Ê¤É4¤Ä¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë²÷µó¤Ç¤¹¡£
5Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¤Ç¼õ¾ÞÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Ç¡¢¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥ÞÉôÌç¤ÎºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤È¤Ê¤ë¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¿ÅÄ¹Ç·¤µ¤ó¡§
À¾ÍÎ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤È¥¯¥ë¡¼¡¢ÆüËÜ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤È¥¯¥ë¡¼¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÎÉ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤ê¾å¤²¤¿¡£¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤Ç¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Ê¡¦¥µ¥ï¥¤¤µ¤ó¤Ï¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢ÀõÌîÃé¿®¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¿Í½é¤È¤Ê¤ë½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¤ÏÀï¹ñ»þÂå¤ÎÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢2024Ç¯¤Î¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë18ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë²÷µó¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Ç¤â¡¢¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿4¤Ä¤ÎÉôÌç¤ÇÁ´¤Æ¼õ¾Þ¤¹¤ë²÷µó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡ÖSHOGUN¾·³¡×¤Ï¡¢´Ø¥±¸¶¤ÎÀï¤¤Á°Ìë¤¬ÉñÂæ¤Ç¡¢Àï¹ñÉð¾¤Ê¤É¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦1975Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
¿¿ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÆÁÀî²È¹¯¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÉð¾¤ò±é¤¸¤ÆÅ·²¼¼è¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤¬¼ê¤òÁÈ¤ó¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÇ÷ÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤ÆÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤Ï¡¢±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¾Þ¤Ç¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É³°¹ñ±Ç²è¶¨²ñ¤¬ËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¾Þ¡£
±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤Î¤¢¤ë¾Þ¤Î1¤Ä¤Ç¡¢º£²ó¡¢´Ú¹ñ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëºîÉÊ¡Ö¥¤¥«¥²¡¼¥à ¥·¡¼¥º¥ó2¡×¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±Ñ¸ì°Ê³°¤ÎºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¡¢ÆüËÜ¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¸«¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ÏµÜºê½Ù´ÆÆÄ¤Î¡Ö·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡×¤¬¥¢¥Ë¥á±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢½÷Í¥¾Þ¤ÇÅçÅÄÍÛ»Ò¤µ¤ó¤¬¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÆüËÜ¿ÍÇÐÍ¥¤Ë¤è¤ë¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¼õ¾Þ¡¢½õ±éÃËÍ¥¾Þ¼õ¾Þ¡¢ºîÉÊ¾Þ¼õ¾Þ¤Ï½é¤Î²÷µó¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¤Î¤«¡£
¿¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆüËÜ¸ì¤Î¤»¤ê¤Õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±Ñ¸ì¤Î»úËë¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤È¤¤¤¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿·Ê¹¤Ï¡¢¿¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤¬ÆüËÜÊ¸²½¤òÀµ¤·¤¯ÉÁ¤¯¤Î¤ËÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼è¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Ê¡¦¥µ¥ï¥¤¤µ¤ó¤Ë¤âÀ¤³¦Åª¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤¤¤¦¿·Ê¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í½÷À¤È¤¤¤¦Ìò¤À¤±¤ËÇû¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤·±é¤¸¤ë¤Ê¤éËÜÊª¤é¤·¤¯¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦À½ºî¼Ô¤¿¤Á¤ÎËÜÊª¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£