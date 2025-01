携帯電話やデジタルオーディオ端末等のアクセサリー商品を手掛けるスマートフォンアクセサリーブランド「PGA」より、イヤフォンやスマートフォンのお掃除に便利なグッズが登場!

ブラシやスポンジ、クリーナーペンの3つのクリーニングキットが1本になっています☆

PGA「3in1 クリーニングキット」

サイズ:W13×H107×D13mm

販売店舗:Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店など

PGAより、イヤフォンやスマートフォンのお掃除グッズ「3in1 クリーニングキット」が登場!

ブラシやスポンジ、クリーナーペンの3つのクリーニングキットがセットになっています。

イヤフォンの耳垢など、頑固な汚れには、クリーナペンがおすすめ。

デリケートなメッシュ部分のお掃除には、高密度ブラシがおすすめです。

イヤフォンケースなど、奥まったところでも、植毛スポンジで簡単にお掃除することができます。

イヤフォンだけでなく、スマートフォンやタブレット、ゲーム機やパソコンなど、様々な機器のお掃除が可能。

汚れをふき取ることができるクリーニングクロス付きなのも嬉しいポイントです。

コンパクトなスティックタイプなので、持ち運びにも便利です。

イヤホンやスマホのお掃除など様々な場所、用途に使える3つのお掃除キットが1本になった便利グッズ。

PGAの「3in1 クリーニングキット」は、Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店などにて販売中です☆

