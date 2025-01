6カ月間月額0円に！BIGLOBE「ビッグローブ光 10ギガ」

BIGLOBEは、最大通信速度10Gbps(注1)の光ブロードバンドサービス「ビッグローブ光 10ギガ」が6カ月間月額0円(1ギガタイプなら3カ月間月額0円)(注2)となる特典を、直販サイトで提供中。

BIGLOBE「ビッグローブ光 10ギガ」

BIGLOBEは、最大通信速度10Gbps(注1)の光ブロードバンドサービス「ビッグローブ光 10ギガ」が6カ月間月額0円(1ギガタイプなら3カ月間月額0円)(注2)となる特典を、直販サイトで提供中です。

■特典概要

・内容:

-「ビッグローブ光 10ギガ」が6カ月間 月額0円

7カ月目以降、月額6,270円(2年プラン・スタート割適用時)

-「ビッグローブ光 1ギガ」が3カ月間 月額0円

4カ月目以降、ファミリータイプ月額5,478円、マンションタイプ月額4,378円(3年プラン)

※別途、初期費用(1,100円〜3,300円)と回線新規の場合、工事費(屋内配線新設の場合28,600円、相当額値引き特典あり)が必要。

10ギガの場合は10ギガ対応ルーターが必要。

・提供期間:

2025年1月6日(月)より

・適用条件:

ビッグローブ光「ファミリー10ギガタイプ」、「マンション10ギガタイプ」、「ファミリー1ギガタイプ」または「マンション1ギガタイプ」を回線新規、回線転用、事業者変更のいずれか(品目変更を含む)でお申し込みいただき、申し込み日から180日以内に契約開始された方が対象

※同社はさまざまな特典企画を常時実施しています。

この特典は現在有効なものであり、今後予告なく、特典の増減・変更、または終了する場合があります。

なお、この特典の開始に伴い、「ビッグローブ光」のTVCMを明日1月7日(火)から全国展開で放送します。

このCMシリーズでは、人気お笑いコンビ バイきんぐの小峠英二さん・西村瑞樹さんが「ビッグロー部」という奇妙な部活で活動する様子を通して、ビッグローブ光を愉快に紹介しています。

「ビッグロー部」は、ビッグローブ光の光回線が引かれた部室で、思う存分インターネットができる夢のような部室。

ただし部員は、西村瑞樹さん演じる「光くん」ただひとり。

顧問の小峠先生とのコント風のかけあいで「ビッグローブ光」と今回開始する特典を紹介します。

BIGLOBEはネットとリアルの世界の「Life-changing Company」を目指し、お客さま一人ひとりのかなえたい想いを実現していきます。

(注1)

一部エリアでの提供となります。

最大通信速度はお客さまの利用機器、宅内配線、回線の混雑状況などにより低下します。

(注2)

別途、初期費用、10ギガタイプを利用の場合は対応ルーターの用意が必要となります。

10ギガタイプの場合は7カ月目以降、1ギガタイプの場合は4カ月目以降が通常料金となります。

※記載されている会社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。

