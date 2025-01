挿し込むだけでコンセントの安全チェック！Brook Livin「WIRECARE」

Brook Livinは、火災が多い時期への啓発活動を強化。

台湾防災産業協会は2024年、厳格な審査を行い、優れた防災商品として「WIRECARE」を認定しました。

簡単で使いやすい家庭用コンセント検証ツールとして注目を集めています。

Brook Livin「WIRECARE」

■冬の電気火災リスク:築15年以上の住宅は特に注意が必要

統計によると、築15年以上の住宅では配線が老朽化しやすく、安全リスクが大幅に増加します。

老朽化したり接触不良を起こした配線は、コンセントの過熱を引き起こし、家電製品の故障や感電の原因となるだけでなく、火災の危険性もともないます。

多くの場合、災害が発生して初めてコンセントの不具合に気づくことが多いため、事前の予防が非常に重要です。

特に寒い冬には、エアコン、ヒーター、電気毛布などの高消費電力機器を頻繁に使用するため、家庭の電力負荷に大きな負担がかかります。

従来の検証方法は費用が高く、専門技術者による訪問が必要で、手間と時間がかかるという課題があります。

■差し込むだけで簡単に検査:家庭配線検証の課題を解決

WIRECAREはその革新的な設計により、家庭コンセントの安全検査に対する複雑なイメージを一新しました。

この検査デバイスはコンセントに差し込むだけで、配線の状態を即座に検知し、3色のランプでリスクレベルを直感的に表示します。

もし検査結果が赤ランプであった場合、修理してコンセントを正常な状態に戻すことで、電力損失を減らし、最大で約20%の電気代を節約できます。

● 緑:安全

● 黄:注意が必要

● 赤:即時対応が必要

さらに、WIRECAREは電池不要で安全性が高く、保管も簡単です。

子どもや高齢者でも安心して使用でき、コンセントだけでなく、延長コードの検査も可能です。

この「誰でも簡単に使える」設計により、家庭用配線の安全検査が専門家の専売特許ではなくなり、クラウドファンディング「GREENFUNDING」で多くのユーザーから高評価を得ています。

■権威ある認証:革新設計で家庭の配線安全を守る

WIRECAREの設計理念は、家庭内での電気火災リスクを減少させることです。

台湾防災産業協会の2024年度優良防災商品認証を取得したことで、WIRECAREの技術が高く評価されるとともに、社会的に家庭用配線安全への関心が高まっていることが示されました。

■専門家からのアドバイス:コンセントの安全ポイント

防災専門家からの提言:

● 一つのコンセントで複数の高出力電気機器を同時に使用しない

● 定期的にコンセントや配線の状態を確認する

● 節電効果のある正常な状態の機器を使用する

● 築15年以上の住宅は、配線やコンセントの点検を必ず実施する

