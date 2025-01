ハンドケアフォームづくりなどのワークショップも！西新宿リビングデザインセンターOZONE「ショールームセール」

西新宿のリビングデザインセンターOZONEでは、家具やインテリアアイテムを扱うショールームのセールを2025年1月4日(土)〜1月14日(火)に開催します。

西新宿リビングデザインセンターOZONE「ショールームセール」

会期:2025年1月4日(土)〜1月14日(火)

※ショールームにより開催期間が異なります。

時間:10:30〜18:30(水曜日休館 祝日を除く)

会場:リビングデザインセンターOZONE

主催:リビングデザインセンターOZONE

家具や建材を取り扱うショールームのアイテムがお求めやすくなるほか、通常では取り扱いのない商品が特別販売として登場します。

また、セール期間中は館内ショールームで、フォトフレームづくりやハンドケアフォームづくりなどのワークショップも開催します。

【セール&特別販売開催ショールーム】

・ヒュスラー・ネスト東京

・Kitani 東京ショールーム

・GLAS LUCE×SmartHome

・関家具 ATELIER MOKUBA 新宿ギャラリー

・関家具 ATELIER MOKUBA RESINギャラリー

・Japan creation space monova

・寝具御誂専門店 IWATA東京

・ARUNAi 東京ショールーム

・マルホンショールーム MOKUZAI.com

・「腰の椅子」Awazaギャラリー

・レザルク

・SWANTILE東京ショールーム ※実施日:2025年1月11日(土)のみ

ARUNAi 東京ショールーム

「腰の椅子」Awazaギャラリー

【同時開催】ショールームのものづくりワークショップ

子どもも大人も楽しめるものづくりワークショップを開催。

また、ホームページからお申込みも可能です。

・タイルを楽しむ!モザイクタイルのフォトフレーム作りワークショップ

開催日:2025年1月11日(土)

https://www.ozone.co.jp/news/seminar/1796/

・金属工芸体験ワークショップ とんとんスプーン作り

開催日:2025年1月11日(土)

https://www.ozone.co.jp/news/seminar/1799/

金属工芸体験ワークショップ とんとんスプーン作り

・お子様向けレザークラフト体験 本物の革を使ったペンケース作り

開催日:2025年1月11日(土)、12日(日)、13日(月祝)

https://www.ozone.co.jp/news/seminar/1798/

・アロマ香る抗酸化リカバリーハンドケアフォーム作り

開催日:2025年1月11日(土)、12日(日)、13日(月祝)

https://www.ozone.co.jp/news/seminar/1806/

・国産ヒノキで作る「木の花づくり」ワークショップ

https://www.ozone.co.jp/news/seminar/1780/

開催日:2025年1月12日(日)

※お申込みは先着順です。

※参加費は定員はワークショップによって異なります。

【リビングデザインセンターOZONE 概要】

所在地 : 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー3〜7階

アクセス: 新宿…JR「新宿」駅南口から徒歩 約12分

都営新宿線「京王新線新宿」駅から徒歩 約10分

初台…京王新線「初台」駅から徒歩 約6分

都庁前…都営大江戸線「都庁前」駅 A4出口から徒歩 約8分

参宮橋…小田急線「参宮橋」駅から徒歩 約10分

