スマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド『Premium Style』を展開する「PGA」より、ディズニーデザインのスマートフォンスタンドが登場!

「アリエル」や「アリス」、「エルサ」と「アナ」などのディズニーキャラクターが、ステンドグラス風にデザインされています☆

PGA ディズニー「スマートフォンスタンド」

種類:全5種

サイズ:W70×H135×D70mm

販売場所:Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店など

PGAより、ディズニーキャラクターがデザインされたスマートフォンスタンドが登場!

コンパクトに収納できるパネル組み立て式で、スマホの縦置きと横置き両方に対応しています。

充電しながら使うこともでき、動画の視聴などにもぴったりです。

デザインは、ゴージャスなステンドグラス風。

「アリス」「アリエル」「ラプンツェル」「ティンカー・ベル」「エルサ」&「アナ」の5種類が展開されています☆

『不思議の国のアリス』 アリス

両手をお顔に添えた仕草が魅力的な『ふしぎの国のアリス』のヒロイン「アリス」

背景は、「アリス」の衣装に合わせたブルーや紫を基調としたデザインです☆

『リトル・マーメイド』 アリエル

腰に手を当て、かわいくポーズをきめる『リトルマーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」

背景は、「アリエル」のヒレと同じ緑がベースになっており、海の中を思わせる泡もデザインされています☆

『塔の上のラプンツェル』 ラプンツェル

元気の良さが伝わる、片足をあげたポーズで展開される『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」

背景には、「ラプンツェル」のドレスに合わせ、ピンクやパープルが使われています☆

ティンカー・ベル

ちょこんと座り、こちらを振り返る、『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」

緑や黄緑、黄色がふんだんに使われた「ティンカー・ベル」らしさあふれるデザインです☆

アナと雪の女王

「エルサ」と「アナ」が背中を合わせてほほ笑む『アナと雪の女王』柄。

映画の世界観あふれる、ブルーを基調としたデザインのスマートフォンスタンドです☆

ステンドグラス風の華やかなアートが使用された、ディズニーデザインのスマートフォンスタンド。

PGAのディズニー「スマートフォンスタンド」は、Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店などにて販売中です☆

