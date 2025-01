季節を感じる草花など五感で楽しめる！アズパートナーズ「アズハイム葛飾白鳥／アズハイム葛飾白鳥デイサービスセンター」

アズパートナーズは、東京都葛飾区にアズハイムシリーズ29棟目となる介護付きホーム「アズハイム葛飾白鳥」、デイサービス17棟目となる「アズハイム葛飾白鳥デイサービスセンター」を2025年1月1日(水)に開設しました。

アズパートナーズ「アズハイム葛飾白鳥/アズハイム葛飾白鳥デイサービスセンター」

京成本線お花茶屋駅徒歩13分、周辺環境は親しみやすい街並みで、徒歩圏内に生活利便施設が充実しています。

■ケアスタッフ経験者の目線を生かした建物づくり■

ホームのエントランスロビーにはプロジェクターを、各階のエレベーター横にはモニターを設置し、季節の映像や美しい景色を映し出すことで、利用者に癒しの空間を提供。

最上階にある機能訓練室は、リハビリ要素だけではなくジムのような感覚で「行きたくなる場所」をテーマにこだわりました。

屋上庭園の果実が実る樹木、季節を感じる草花などの植栽は五感で楽しめます。

また、車いすの方も移乗しやすいユニバーサルベンチを設置、ご入居者すべての方が生活の一部として過せるように工夫を凝らしています。

アズハイム葛飾白鳥 機能訓練エリア

アズハイム葛飾白鳥 屋上庭園

さらに、今回はスタッフが利用する休憩室にもこだわっています。

カフェのようなデザインを取り入れた休憩室にはプライベート空間を大切にできるカウンターを設けるなど、スタッフが心身によりゆとりをもち、楽しみながら働けるような空間を作ることで、更なるサービスの向上につながるようなつくりにしました。

アズハイム葛飾白鳥 スタッフ休憩室

アズハイム葛飾白鳥 エントランスロビー

■概要■

名称 : アズハイム葛飾白鳥

所在地 : 〒125-0063 東京都葛飾区白鳥4-15-19

交通 : 京成本線「お花茶屋」駅 北1出口より 徒歩13分(約965m)

延床面積 : 2,680.78m2

構造 : 鉄骨造 地上5階建(耐火建築物)

類型 : 介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)

居室数 : 75室(定員 75名)

ホームページ: https://as-heim.com/facility/katsushika-shiratori/

名称 : アズハイム葛飾白鳥デイサービスセンター

所在地 : 〒125-0063 東京都葛飾区白鳥4-15-19

交通 : 京成本線「お花茶屋」駅 北1出口より 徒歩12分(約925m)

構造 : 鉄骨造 地上5階建(耐火建築物)

※介護付有料老人ホーム「アズハイム葛飾白鳥」併設

介護保険事業: 通所介護(デイサービス)

定員数 : 40名(最大時/1日当り)

アズハイム葛飾白鳥デイサービスセンター

