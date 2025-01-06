Àµ·î¤ÎÌß¤¬Í¾¤Ã¤¿¡Ä¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¤³¤ì¡ª¥Ä¥Ê¡ß¾ßÌý¡ß¥Ð¥¿¡¼¡ßÇò¤À¤·¤Î¡Ö¥Ä¥Ê¤À¤ìÌß¡×¡¢ÁêÀÈ´·²¤Ç¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë
¤ªÀµ·î¤Î¤ªÌß¤ÏÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¥¯¥ì¥Ï¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@krewrap_kureha¡Ë¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤Î¡Ö¥Ä¥Ê¤À¤ìÌß¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢3000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤ªÀµ·î¤ÎÌß¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¼¤Ò¡ª
¥Ä¥Ê¡ß¤ªÌß¡ß¥Ð¥¿¡¼¤ÏÁêÀÈ´·²¡ª¡Ö¤ä¤ß¤Ä¤¤Î¥Ä¥Ê¤À¤ìÌß¡×
¥Ä¥Ê¤ËÇò¤À¤·¤Èº½Åüº®¤¼¤Æ¡¢¤ªÌß¤Ë¤Î¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤¦ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ø¤µ¤é¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤È¾ßÌý¤òÄÉ²Ã¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤Î¤À¤½¤¦¡£
¢¦ºàÎÁ(2¿ÍÊ¬)
¡¦ÀÚ¤êÌß¡Ä4ÀÚ¤ì
¡¦¤´¤ÞÌý¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¦¥Ä¥Ê´Ì¡Ä1´Ì
¡¦Çò¤À¤·¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¦º½Åü¡Ä¾®¤µ¤¸1/4
¡¦¥Ð¥¿¡¼¡ÄÅ¬ÎÌ
¡¦¾ßÌý¡ÄÅ¬ÎÌ
¢¦ºî¤êÊý
¡ÀÚ¤êÌß¤Ë¤´¤ÞÌý¤òÅÉ¤ë¡£
¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥óÍÑ¥Û¥¤¥ë¥·¡¼¥È¤òÉß¤¡¢ÀÚ¤êÌß¤ò¤Î¤»¤ë¡£
£Ãæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢Î¾ÌÌ¤ò¾Æ¤¤¤Æ²Ð¤òÄÌ¤¹¡£
¤¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥Ä¥Ê¤ÎÌý¤ò·Ú¤¯ÀÚ¤ê¡¢Çò¤À¤·¡¢º½Åü¤òº®¤¼¤ë¡£
¥´ï¤ËÀÚ¤êÌß¤òÀ¹¤Ã¤Æ¤¤ò¤Î¤»¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ò¤Î¤»¤Æ¾ßÌý¤ò¤«¤±¤ì¤Ð´°À®¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ä¥Ê¤¬¤ªÌß¤È¥Ð¥¿¡¼¤È¹ç¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¡ÖÀµ·î¤ËÌß¤¬Í¾¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¡ª¡ª¤³¤ì¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÌß¤òÇã¤¦¤ó¤À¤è¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦½ÐÅµ¡§¥¯¥ì¥Ï¡¡¸ø¼°X¡¿¤ªÀµ·î¤ÎÌß¤¬Í¾¤Ã¤¿¤é¤³¤Î¥Ä¥Ê¤À¤ìÌß¤Ï¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤