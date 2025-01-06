¡Úº£¤À¤±¡Û¥«¥ë¥Ç¥£¤Ç3000±ß°Ê¾åÇã¤¦¤ÈÈóÇäÉÊ¤Î¡Ö¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×¤â¤é¤¨¤ë¤Î´ò¤·¤¹¤®¡ª
¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î6Æü¤«¤é¡¢1²ó¤Î¤ª²ñ·×¤Ë¤Ä¤ÀÇ¹þ300±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×¤¬1¸Ä¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡ÊµÈ¾Í»ûÅ¹¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
ÈóÇäÉÊ¤ÏÍß¤·¤¤...
¿¢Êª¤ÈÆ°Êª¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥ì¥¸ÂÞ·¿¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡£¾®¤µ¤¯ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ÐÆâÂ¦¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï½Ä32¡ß²£30¡ß¥Þ¥Á16cm¡£»ý¤Á¼ê¤¬50Ñ¤¢¤ë¤Î¤Ç¸ª³Ý¤±¤â¤é¤¯¤é¤¯¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥Ù¡¼¥¸¥å¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¼ïÎà¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ëÁ°¤ËÂ¨¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£