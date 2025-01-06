明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

００：００　米・製造業新規受注
０８：５０　日・マネタリーベース
０９：０１　英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査
０９：３０　豪・住宅建設許可件数　
１０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０　日・１０年物利付国債の入札
１６：４５　仏・消費者物価指数（速報値）
１８：３０　英・建設業購買担当者景気指数
１９：００　ユーロ・失業率
１９：００　ユーロ・消費者物価指数（速報値）
２２：３０　米・貿易収支
※日・閣議

○決算発表・新規上場など

決算発表：カネコ種<1376>，中北製<6496>，ライトオン<7445>，薬王堂ＨＤ<7679>，リヒトラブ<7975>，和田興産<8931>，アークランズ<9842>

出所：MINKABU PRESS