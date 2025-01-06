明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
００：００ 米・製造業新規受注
０８：５０ 日・マネタリーベース
０９：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査
０９：３０ 豪・住宅建設許可件数
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１６：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）
１８：３０ 英・建設業購買担当者景気指数
１９：００ ユーロ・失業率
１９：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
２２：３０ 米・貿易収支
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：カネコ種<1376>，中北製<6496>，ライトオン<7445>，薬王堂ＨＤ<7679>，リヒトラブ<7975>，和田興産<8931>，アークランズ<9842>
出所：MINKABU PRESS
００：００ 米・製造業新規受注
０８：５０ 日・マネタリーベース
０９：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査
０９：３０ 豪・住宅建設許可件数
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１６：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）
１８：３０ 英・建設業購買担当者景気指数
１９：００ ユーロ・失業率
１９：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
２２：３０ 米・貿易収支
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：カネコ種<1376>，中北製<6496>，ライトオン<7445>，薬王堂ＨＤ<7679>，リヒトラブ<7975>，和田興産<8931>，アークランズ<9842>
出所：MINKABU PRESS