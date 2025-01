韓国の5人組ボーイグループ・TOMORROW X TOGETHER(TXT)が5日、みずほPayPayドーム福岡で開催された『第39回ゴールデンディスクアワード』に出演し、「アルバム本賞」を受賞した。2020年に新人賞を受賞した同グループは、今まで4度の「アルバム本賞」トロフィーを手にしている。授賞式では「このような貴重な賞をいただけたことに感謝しています。夢と希望を届けられるアーティストになるよう努力し、2025年も僕たちが作っていく夢に向かって一生懸命走っていくので、TOMORROW X TOGETHERと共に頑張ってほしい」と受賞の感想を伝えた。

ステージは、7thミニアルバム『The Star Chapter:SANCTUARY』のタイトル曲「Over The Moon」で始まり、6thミニアルバム『minisode3:TOMORROW』の収録曲「I’ll See You There Tomorrow」へと続く構成だった。「Over The Moon」の「未来は現実になるんだ」という歌詞と、未来での再会を歌う「I’ll See You There Tomorrow」がつながる構成で、ロマンチックで幻想的な雰囲気のVCRと傘を活用したパフォーマンスとなった。同グループは、SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAIの5人組。世界的人気を誇るBTSと同じ所属事務所としてデビュー前から注目を集め、2019年3月にデビュー。24年7月には、日本4thシングル「誓い(CHIKAI)」をリリースし、自身初でK-POPアーティスト史上最速となる日本4大ドームツアー(東京、大阪、名古屋、福岡)を完走した。24年大みそかには『第75回NHK紅白歌合戦』に出演する。SOOBINは、24年11月19日に体調不良のため活動を休止することを発表し、今回のステージをもってグループとしても長期休暇となる。長期休暇後、3月7日から開催される韓国・仁川インスパイアアリーナ公演でワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR〈ACT : PROMISE〉-EP.2 -』が幕を開ける。20日からはバルセロナ、ロンドン、ベルリン、パリ、アムステルダムを含むヨーロッパツアーを行う予定となる。