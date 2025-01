XユーザーのAdrian Dittmann氏は、イーロン・マスク氏への賛同ポストを頻繁に投稿することから「マスク氏の裏アカウントではないか?」とウワサされています。新たに、海外掲示板の4chanに「Adrian Dittmann氏がマスク氏の裏アカウントであることを示唆する画像」が投稿されました。ただし、Xの中の人は画像が偽画像であると指摘しています。That Elon Musk ‘Adrian Dittmann’ screenshot is almost certainly fake - The Verge

https://www.theverge.com/2025/1/3/24335045/elon-musk-4chan-adrian-dittmann-x-screenshot-admin-portal-fake問題の画像は、2025年1月2日に4chanのPolitically Incorrect板にAdrian Dittmannと名乗るユーザーによって投稿されました。投稿内容は「マスク氏はリベラルな考え方の人物だ」と主張するもので、「マスク氏がXのセンシティブ設定機能について言及するポスト」のスクリーンショットも添付されていました。当該投稿のアーカイブは以下のリンク先で確認できます。/pol/ - Politically Incorrect » Thread #493045390 » /EMG/ #7 ITS A BOMBhttps://archive.4plebs.org/pol/thread/493045390/#493057242投稿に添付された画像が以下。何の変哲もないウェブアプリ版Xのスクリーンショットに見えます。しかし、よく見るとポストの下部に投稿者本人の画面にしか表示されないはずの「View post engagements(ポストのエンゲージメントを表示)」というボタンが表示されています。さらに、画面右下には「SWITCH ACCOUNT(アカウント切り替え)」「ADMIN PORTAL(管理者ポータル)」「BANS(凍結)」といった通常ユーザーの画面には表示されないボタンが配置されています。これらのボタン表示から「このスクリーンショットはマスク氏本人がXの管理者用アカウントで撮影したものだ」と推測され、Adrian Dittmann氏がマスク氏の裏アカウントである可能性が強まっていたというわけです。ところが、2025年1月4日には海外メディアのThe Vergeが「X内部の情報提供者から、画像が偽物であるという情報を受け取った」「Xの業務に詳しい情報提供者によると、問題の画像はXの管理者用画面とは異なるものだそうだ」と報告しました。問題の画像が管理者用画面に似せて作られた偽画像であることが真実ならば、Adrian Dittmann氏とマスク氏を関連付ける証拠としては不適切であることになります。The Vergeは4chanに偽画像が投稿された理由について「Adrian Dittmann氏が『マスク氏の裏アカ』であることを示唆して利益を得ようとした可能性がある」と指摘。また、4chanに現れたAdrian Dittmannと名乗る人物が「Adrian Dittmann氏の偽物」である可能性も残されています。