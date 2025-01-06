ドコモオンラインショップ、「Galaxy S24」「iPhone 14 Plus」など割引終了
NTTドコモは、ドコモオンラインショップで、一部機種の割引額を変更した。
購入方法：乗り換え（MNP）
乗り換え（MNP）での割引額が変更された端末は、「Google Pixel 8a」、「Xperia 5 IV SO-54C」、「Google Pixel 9（128GB）」の3機種。
乗り換え（MNP）での割引が終了した対象の端末は、「Google Pixel 8 Pro（512GB）」、「Xperia 10 VI SO-52E」、「Galaxy S24 SC-51E」、「Galaxy S24 Ultra（512GB、1TB）」、「Galaxy Z Flip5 SC-54D」6機種。
購入方法：機種変更、契約変更
機種変更、契約変更での割引額が変更された端末は、「arrows We2 Plus F-51E」、「iPhone 15（128GB）」の2機種。購入方法：機種変更、契約変更 機種名 24年12月26日以降の割引額 arrows We2 Plus F-51E 8800円 iPhone 15 128GB 5500円
対象の購入方法：乗り換え（MNP）、機種変更、契約変更
乗り換え（MNP）、機種変更、契約変更での割引が終了した端末は、「iPhone 14 Plus 128GB」、「iPhone 14 Plus 256GB」、「Galaxy S23 Ultra 512GB SC-52D」の3機種。
対象の購入方法：新規契約、機種変更、契約変更
新規契約、機種変更、契約変更での割引が終了した端末は、「dtab compact d-52C」、「dtab d-51C」。
対象の購入方法：新規契約、乗り換え（MNP）
新規契約、乗り換え（MNP）での割引が終了した端末は、「Google Pixel 8」、「Galaxy A54 5G SC-53D」の2機種となっている。