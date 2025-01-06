NFL¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤¬Âè1¥·¡¼¥É¡¡¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï12Æü¤«¤é
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥×¥í¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNFL¤Ï5Æü¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ª½µ¤ò½ª¤¨¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÊNFC¡Ë¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤¬¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥º¤Ë31¡½9¤Ç¾¡¤Á¡¢15¾¡2ÇÔ¤ÇËÌÃÏ¶èÀ©ÇÆ¤È¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë¤ÎÂè1¥·¡¼¥É¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÊAFC¡Ë¤Ï¥Ö¥í¥ó¥³¥¹¤¬Âè1¥·¡¼¥É¤Î¥Á¡¼¥Õ¥¹¤ò38¡½0¤ÇÇË¤Ã¤Æ10¾¡7ÇÔ¤È¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤òÀ©¤·¤¿2015¡Á16Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè9µ¨¤Ö¤ê¤ÎPO¿Ê½Ð¡£
¡¡PO¤Ë¿Ê¤à14¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¤½¤í¤¤¡¢11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¤«¤é¤Î1²óÀï¤ÏAFC¤¬¥Æ¥¥µ¥ó¥º¡½¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¥º¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ó¥º¡½¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥º¡¢¥Ó¥ë¥º¡½¥Ö¥í¥ó¥³¥¹¡¢NFC¤¬¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡½¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥º¡¢¥Ð¥Ã¥«¥Ë¥¢¡¼¥º¡½¥³¥Þ¥ó¥À¡¼¥º¡¢¥é¥à¥º¡½¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥º¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè1¥·¡¼¥É¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ï¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹½à·è¾¡¤«¤éÅÐ¾ì¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤Ï2·î9Æü¤Ë¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£