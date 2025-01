NEXZ、2025年のマニフェスト『NEXTEP 2025』を公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■7つのキーワードを通じて2025年の活動を予告!

NEXZが『NEXTEP 2025』と題した、2025年のマニフェストを大公開した。

『NEXTEP 2025』の映像に、より洗練されたビジュアルで登場したNEXZ。

映像冒頭では「STOP」と書かれた足元の表示をラッカーで「NEXTEP 2025」に上書きし、2025年も止まることなく突き進む確固たる決意と意志を表明。

様々な演出と共に散りばめられたキーワードは、

・NEW ALBUMS GLOBAL & JAPAN RELEASE

・NEXZOO DEBUT

・THE 1ST FAN MEETING AND SPECIAL CONCERT in Korea

・THE 1ST LIVE TOUR in Japan

・OFFICIAL LIGHT STICK

・NEXZ Signature Performance Content : NEXZ Archive

・NEXZ REALITY CONTENT : REAL NEXZ

の7つ。

数々の魅惑の予告に心が躍る。

2024年末に発表された、JYP所属の先輩アーティストである “NAYEON(TWICE)” との夢の共演『BEAT AX Vol.5』を2月1日・2日に控え、2025年の活動にも大きな期待が寄せられているNEXZ。

『NEXTEP 2025』を引っさげて、予想をはるかに超える充実の活動方針の下、彼らは今年も全力疾走で駆け抜けていく。

イベント情報

『BEAT AX Vol.5』

02/01(土)東京・有明アリーナ

02/02(日)東京・有明アリーナ

出演者:NAYEON(TWICE) / NEXZ

リリース情報

2024.11.29 ON SALE

MINI ALBUM『NALLINA』

※韓国発売日:11月18日

『BEAT AX』イベントサイト

https://beatax.jp/

NEXZ OFFICIAL SITE

https://nexz-official.com/