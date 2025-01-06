NEXZ、2025年のマニフェスト『NEXTEP 2025』を公開
■7つのキーワードを通じて2025年の活動を予告！
NEXZが『NEXTEP 2025』と題した、2025年のマニフェストを大公開した。
『NEXTEP 2025』の映像に、より洗練されたビジュアルで登場したNEXZ。
映像冒頭では「STOP」と書かれた足元の表示をラッカーで「NEXTEP 2025」に上書きし、2025年も止まることなく突き進む確固たる決意と意志を表明。
様々な演出と共に散りばめられたキーワードは、
・NEW ALBUMS GLOBAL ＆ JAPAN RELEASE
・NEXZOO DEBUT
・THE 1ST FAN MEETING AND SPECIAL CONCERT in Korea
・THE 1ST LIVE TOUR in Japan
・OFFICIAL LIGHT STICK
・NEXZ Signature Performance Content : NEXZ Archive
・NEXZ REALITY CONTENT : REAL NEXZ
の7つ。
数々の魅惑の予告に心が躍る。
2024年末に発表された、JYP所属の先輩アーティストである “NAYEON（TWICE）” との夢の共演『BEAT AX Vol.5』を2月1日・2日に控え、2025年の活動にも大きな期待が寄せられているNEXZ。
『NEXTEP 2025』を引っさげて、予想をはるかに超える充実の活動方針の下、彼らは今年も全力疾走で駆け抜けていく。
イベント情報
『BEAT AX Vol.5』
02/01（土）東京・有明アリーナ
02/02（日）東京・有明アリーナ
出演者：NAYEON（TWICE） / NEXZ
リリース情報
2024.11.29 ON SALE
MINI ALBUM『NALLINA』
※韓国発売日：11月18日
『BEAT AX』イベントサイト
https://beatax.jp/
NEXZ OFFICIAL SITE
https://nexz-official.com/