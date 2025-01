株式会社LDH JAPAN(以下「LDH」)は、アニメーション制作を核とした新たなブランドとして、「LDH Animation」を立ち上げることを発表した。新ブランド「LDH Animation」では、.▲縫瓠璽轡腑鵐好織献として作品の制作企画・ライセンスビジネスデジタル領域の拡大の3つを柱に掲げ、日本発のアニメーションを世界へ届けることに挑戦する。アニメーション制作では、オリジナル作品、コミックや小説原作作品の制作を予定しており、アニメーション制作体制を本格的に強化していく。グループ会社のLDH DIGITALの強みだったCGの技術も活かし、「創り方から創る」という制作コンセプトを掲げ、常に柔軟な発想を持ちながら作品制作に取り組んでいく。

プロフィール等



■LDH Animation 顧問 星野康二2000年 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 代表取締役社長、米国本社エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント2007年 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 会長2008年 株式会社スタジオジブリ 代表取締役社長2017年 株式会社スタジオジブリ 代表取締役会長2021年 株式会社スタジオジブリ 代表取締役会長兼社長■LDH Animation 顧問 茨木政彦1982年株式会社集英社入社週刊少年ジャンプ8代目編集長ジャンプスクエア初代編集長第三編集部部長、ライツ事業部部長、デジタル事業部部長2021年 集英社専務取締役そのほか、集英社GAMES 常務取締役、集英万夢(上海)実業有限公司 董事長■株式会社LDH DIGITAL2022年 株式会社クラフタースタジオが株式会社博報堂のグループ企業である株式会社CRAFTARから、株式会社LDH JAPANに株式譲渡し、社名を株式会社LDH DIGITALと変更し誕生2025年1月1日付で株式会社LDH JAPANと合併主な制作作品:『Google Chrome アニメ #1「がんばれ!くろーむ "ゆーざーさんのえがおがみたい!の巻"」』https://youtu.be/3Ghk_9FsrBk?si=mvC-Koo1jLjg0KhBSUZUKIハスラー アニメーションTVCMhttps://youtu.be/Y907Tk37kts?si=Nz-4T7KITK5qXzRK『INGRESS THE ANIMATION』http://ingressanime.com/BATTLE OF TOKYO アニメーションMusic VideoGENERATIONS『LIBERATION』https://youtu.be/oAcywK_V1UQ?si=u2Tfm4ty7TQnw8U3THE RAMPAGE『CALL OF JUSTICE』https://youtu.be/6TBPthuEMSc?si=7FkdoD17kVay6mB6FANTASTICS『PERFECT MAGIC』https://youtu.be/cdDs9G_5AMs?si=QcmgHIS-T5QavCvuBALLISTIK BOYZ『VIVA LA EVOLUCION』https://youtu.be/7m6d3xXhJG8?si=MdomHzVGMXVeTZDu