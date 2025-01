GFRIENDが、スペシャルアルバム『Season of Memories』の発売に先立ち、タイトル曲「Season of Memories」の音源を先行配信した。GFRIENDは、先行配信前の1月5日に福岡・みずほPayPayドーム福岡で開催された<第39回 GOLDEN DISC AWARDS>で「Season of Memories」のステージを初公開して注目を集めた。「Season of Memories」は、デビュー10周年を記念してGFRIENDの歩みを振り返る曲で、「私たちが一緒に歌った曲、一緒に過ごした季節は永遠に皆の記憶の中に残っている」というメッセージを伝えている。

GFRIENDの始まりと成長を共にし、グループの強みをよく知るSOURCE MUSICが制作全般に携わり、メンバーたちと抜群の相性を見せた。「Time for the moon night」、「Sunrise」などで共にしたノ・ジュファン、イ・ウォンジョンプロデューサーが久しぶりに意気投合し、アリアナ・グランデのアルバムにプロデューサーとして参加したシンタロ・ヤスダが新しい魅力を加えているという。また、タイトル曲の先行配信と同時に、HYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルに新曲の音源ハイライトと、最初のコンセプトフォト撮影現場を収めたムードフィルムを公開した。デビュー時と変わらぬ天真爛漫な姿でファンたちの郷愁を誘った。1月6日の午前0時には、2つ目のコンセプトフォトがグループ公式SNSに公開された。写真の中のメンバーたちは、列車の車両を行き来しながらお互いに向き合っている。それぞれ異なる車両を通って、ついに一緒になった6人を是非チェックしてもらいたい。

GFRIENDは、1月13日の0時に「Season of Memories」ミュージックビデオのティザー映像、18時にはミュージックビデオ本編と収録曲「Always」の音源を公開する予定だ。さらに、1月17日〜19日には、韓国・ソウル松坡区にあるオリンピック公園オリンピックホールで単独コンサート<GFRIEND 10th Anniversary 'Season of Memories」>を開催する。