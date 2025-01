最大級のK-POPアワード「第39回 GOLDEN DISC AWARDS」が、1月6日(月)と7日(火)の21時よりABEMAにて放送される。【写真】「GDA」特番に出演した柏木由紀、かみちぃ【12点】「GOLDEN DISC AWARDS」は、韓国に数あるK-POPアワードの中でも歴史と伝統と信頼を誇る一大イベントで、1年間多くの方から大きな愛を受けた韓国の大衆音楽を選定すべく、デジタル音源ダウンロード数、アルバム販売数など、客観的な集計結果を合算して受賞者が決定する。

そして特に最高の栄誉である"大賞"には、これまでに東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代、BIGBANG、TWICE、BTSなど実力と人気を兼ね備えた数々のK-POPアーティストたちが輝いている。今回はみずほPayPayドーム福岡にて1月4日(土)と5日(日)の2日間にわたり開催された。日本で開催されるのは2012年の第26回京セラドーム大阪以来2回目、13年ぶりとなる。6日(月)21時からは、(G)I-DLE、aespa、ILLIT、KISS OF LIFE、LE SSERAFIM、NewJeansら人気ガールズグループや、BIBI、CRUSHといったシンガーソングライター、人気を急加速させている新人ボーイズグループのTWS、今年大ヒットを連続させているDAY6、さらにサバイバル番組『PROJECT 7』のデビューチーム・CLOSE YOUR EYESが出演したDAY1が放送。また、7日(火)21時からは、「第39回GOLDEN DISC AWARDS」をもって長期休暇に入ることを発表したTOMORROW X TOGETHER をはじめ、SEVENTEEN、ENHYPEN、ZEROBASEONEなど世界で人気を誇るボーイズグループから、突然の再結成のニュースで世間を驚かせたGFRIEND、今年東京ドーム公演を成功させたIVEが出演。さらにNCT WISH、NOWADAYS、iznaら2024年にデビューを飾った新人グループに加え、(G)I-DLEからYUQIがソロアーティストとして出演するDAY2の模様が放送される。今回、「ABEMA」の特別番組『K‐POP大好きタレントが贈る【GDA】魅力大解剖SP』に出演した、柏木由紀、ジェラードンのかみちぃに、2024年によく聴いたK-POPアーティストや、「GDA」の見どころなどをインタビューを行った。柏木 「GDA」だけの特別なバージョンでのパフォーマンスを披露されるアーティストさんもおそらくいらっしゃるので、そこは見どころだと思いますし、楽しみですよね!かみちぃ うん、確かにそうですね。しかも「GDA」に呼ばれている人たちってことは、間違いなく2024年に活躍しまくった人たちだから、なんか2024年の総集編というか、特大スペシャル感がすごいですよね 。かみちぃ ここが初って、すごいですよね〜。柏木 ドームですもんね。やばい。かみちぃ 出演するアーティストの幅が広くて面白いですよね。新人の子達ってカチッとしていますよね。まだ遊びがないっていうか。準備してきたものをちゃんと披露する感じで。そこで兄さん、姉さん方が、少し余裕のある感じで。柏木 うんうん、ステージで遊んでいる感じというか…。かみちぃ ですね。そこの幅、を感じられるのが楽しみです。柏木 あと、K-POPアーティストの中から推しが選べないっていう方も、この「GDA」を見たら絶対に推しが見つかるっていうくらい、たくさんのアーティストさんが出演するので。なかなかこんな機会はないから…推しを見つけたり、好きなグループや曲を見つけるのにピッタリなのではないかなと思いました!かみちぃ パフォーマンスを見て、好きになることってありますよね?柏木 あります!全然違いますよね。MVとかとはまた違って。かみちぃ パフォーマンスって、個々を見れるじゃないですか。どういう表現するのか、とかどんな魅力があるのかとか。クール系か、可愛い系か、など好みが分かれるから…「GDA」を見たら、もう推しは決まりますよね(笑)柏木 普通にファンとして、見ています!(笑)。後輩、なんて全然!すごいなあと思って。HKT48、AKB48で活躍して、そしてIZ*ONEとしてデビューして、その後LE SSERAFIMで…。アイドル歴があるのに、毎回新人として活動しているのが尊敬でしかないですね。陰ながら、応援しています。そしてLE SSERAFIMの楽曲も好きですし、めちゃくちゃ聴いているので、4日(DAY1)のパフォーマンスも楽しみです!あとHKTの時に福岡で結構活動していたと思うので、凱旋という部分でも見どころですよね 。柏木 私の第5位は、それこそLE SSERAFIMの「CRAZY」です。最近の曲ですけど、よく聴きますね。テンションが上がるので、現場に行く時とかに聴いたり。自分がイケてる気持ちになって、めっちゃ好きです!(笑)そして4位が、元IZ*ONEのイェナちゃんの「NEMONEMO」っていう曲です。かみちぃ 「NEMONEMO」ね〜!柏木 ダンスも頑張って覚えて、自分でもSNSにアップするくらい好きで。元気で明るいソロアーティストってなかなかいない気がしているのですが、すごい元気をもらえるのでよく聴いています。そして3位がSAY MY NAMEの「WaveWay」。AKB48で一緒に活動していたひぃちゃん(本田仁美)がデビューしたグループの曲です。やっぱり、ひぃちゃんがいるっていうのもあって聴き始めたのですが、曲もMVもめちゃくちゃ可愛くって。そして本人からアルバムをもらったんです!かみちぃ あら!!柏木 「WaveWay」すごい好きでいっぱい聴きました!そして、2位がTWICEのNAYEONさんの「ABCD」です。めっちゃカッコよくて、TWICEではあまり見られないような、かっこいいところが好きで聴いていましたね。1位はaespaの「Whiplash」です。今年の後半の追い上げがすごかったです!かみちぃ いや〜「Whiplash」、最高ですよね。柏木 日本の音楽番組とかでもたくさん歌ってくださっているので、嬉しいです(笑)。女性グループが好きなので、今回は女性グループに絞って決めちゃいました。そんな感じでございます。かみちぃ 確かに、僕も「Whiplash」は入っちゃいますね 。あまりにも聴きすぎてます。僕、車にめっちゃ乗るんですけど出勤の時とかも聴きましたし…いや、もういつ聴いてもテンション上がりますよね!柏木 自分でアカペラで歌ってもテンション上がります!(笑)気づいたら口ずさんでいます!かみちぃ 「Whiplash」は、かまされたな〜と思いましたね。あとは、RIIZEの「impossible」。ダンスがわけ分からないです(笑)。早すぎて。どんだけステップ踏むの?!っていう。ずっとダンスパートみたいな感じです。柏木 今日、めっちゃ気になる楽曲をいっぱい教えてもらっています(笑)かみちぃ あと、NCT WISHの「Steady」。これもめっちゃいいですね〜。あと、KISS OF LIFEの「Shhh」もめっちゃ聴きました。あとXGの「SOMETHING AIN'T RIGHT」も今年たくさん聴いたなと。今年はかっこいい曲が多かったなっていうのは確かにありますね。(G)I-DLEもたくさん聴きました。柏木 私は、GFRIENDがめっちゃ好きで。ダウンロードをしている曲でいったら多分一番 多くて!韓国語で歌詞も覚えるぐらいだし、今回完全体でのステージということですごい 嬉しいです。かみちぃ 僕は…いや、ちょっと多いな…。まず、izna、NCT WISH、aespa、(G)I-DLE、ILLIT、IVE…。柏木 いや、ずるいですよ!私も、IVEとか他のアーティストさんも好きなのに!(笑)かみちぃ すみません(笑)。でも、今年やっぱりよく聴いたのはやっぱり、aespa、(G)I-DLE、NCT WISHかなと!