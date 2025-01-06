MIYAVI¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@miyavi_ishihara¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¸ø³«

¡¡¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎMIYAVI¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²Á´°÷¤¬Â·¤Ã¤¿´é½Ð¤·¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡MIYAVI¤ÏÄ¹ÃË¤òÊú¤­¾å¤²¡¢ºÊ¤Ç¸µ²Î¼ê¤Îmelody.¤ÈÄ¹½÷¡¢¼¡½÷¤ÈÊÂ¤ó¤ÀÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤â¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤äÍ§Ã£¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Í¡£º£Ç¯¤â¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡Á¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öº£Ç¯¤â¾Ð´é¤¬À¤³¦Ãæ¤Ë¹­¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Öº£Ç¯¤â¸µµ¤Äº¤­¤Þ¤¹¡×¡ÖÆø¤ä¤«¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¤´²ÈÂ²¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤²ÈÂ²¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£


 