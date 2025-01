TM NETWORK、2024年大晦日の東京ガーデンシアターでの特別公演の模様がWOWOWにて独占放送＆配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■<TM NETWORK 40th Anniversary WOWOW Special Year>2024年6月から12月にかけて放送・配信された全7番組の一挙放送も決定!

2024年4月21日にデビュー40周年迎えたTM NETWORKの大型アニバーサリー企画が、2024年6月から2025年4月までの11ヵ月間にわたりWOWOWにて展開中。

このたび、2025年2月23日に、TM NETWORKデビュー40周年プロジェクトの中から、2024年を締めくくった大晦日の特別公演の模様が、独占放送・配信されることが決定した。

記念すべき『40th FANKS intelligence Days』ツアーを大成功のもとに完走させたTM NETWORKが、2024年12月31日に、東京ガーデンシアターにて『TM NETWORK 2024 intelligence Days FANKS inside』を開催。40年という時の流れを詰め込んで駆け抜けたプロジェクトへの熱い反響に応えて打ち出された本公演は、スペシャルな“アンコール”とも言える。

後年に語り継がれることになるであろう一夜の模様を、ぜひ見逃さないようにしよう。

■2024年6月から12月にかけて放送・配信された全7番組の一挙放送が決定!

そして、1月28日午前8時30分から、2024年6月から12月にかけて放送・配信された全7番組の一挙放送が決定。特集を通じて、自らの時代を築き、ミュージックシーンのトップを走り続けるTM NETWORKの音楽の神髄に触れてみよう。

2025年3月以降の番組内容については、決定次第、順次発表される。

番組情報

WOWOW<TM NETWORK 40th Anniversary WOWOW Special Year>

『TM NETWORK 2024 intelligence Days FANKS inside』

02/23(日・祝)21:00~

※WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後~1ヵ月間アーカイブ配信あり

◇2024年を締めくくった大晦日の特別公演をWOWOWで独占放送・配信!

TM NETWORKは、1984年のデビューから2024年で40年という区切りを迎えた。記念すべき『40th FANKS intelligence Days』ツアーは、デビュー日の4月21日を含むアリーナツアー「YONMARU」までを大成功のもとに完走、大団円を迎えたが、それでも彼らの激走は止まることがなかった。公式HP上で「2024年のTM NETWORKの活動は“年末”に残されている」という宣言とともに発表されたのは、12月31日の『TM NETWORK 2024 intelligence Days FANKS inside』の開催。40年という時の流れを詰め込んで駆け抜けたプロジェクトへの熱い反響に応えて打ち出されたスペシャルな“アンコール”をぜひチェックしよう。

収録日:2024年12月31日

収録場所:東京 東京ガーデンシアター

【関連番組】

WOWOW<TM NETWORK 40th Anniversary WOWOW Special Year>

『TM NETWORK 40th Anniversary WOWOW Special Year ~Prologue~』

01/28(火)08:30~

WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後~1ヵ月間アーカイブ配信あり

『TM NETWORK Music Video Collection 2024』

01/28(火)09:15~

WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

※アーカイブ配信なし

『TM NETWORK CAMP FANKS!! ’89 at YOKOHAMA ARENA 2014 EDITION』

01/28(火)11:20~

WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後~2週間アーカイブ配信あり

『TM NETWORK 40th Anniversary Premium Talk Session』

Part 1 ~Hosted by 木根尚登~

01/28(火)13:50~

WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

Part 2 ~Hosted by 宇都宮隆~

01/28(火)14:35~

WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

Part 3 ~Hosted by 小室哲哉~

01/28(火)15:20~

WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後~1ヵ月間アーカイブ配信あり

『TM NETWORK 40th FANKS intelligence Days ~YONMARU~ at K-Arena Yokohama』

01/28(火)16:05~

WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後~1ヵ月間アーカイブ配信あり

『TM NETWORK LIVE TOUR Major Turn-Round 01 -Turn Round Edition-』

02/20(木)23:00~

WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後~1ヵ月間アーカイブ配信あり

『TM NETWORK LIVE TOUR Major Turn-Round 02 -Encore + D.Harada V-Mix Edition-』

02/20(木)24:30~

WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後~1ヵ月間アーカイブ配信あり

番組サイト

https://www.wowow.co.jp/music/tmnetwork/

TM NETWORK OFFICIAL SITE

https://fanksintelligence.com