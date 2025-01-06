外出先でも家電操作OK！「Echo Spot」と「SwitchBot Hub 2」のセットで生活をもっと便利に #Amazon初売り
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年1月3日(金)9時から1月7日（火）23時59分まで「AmazonスマイルSALE 初売り」を開催中。
現在、「Echo Spotとスマートリモコン Hub 2のセット」や指ロボットなど、スマートホーム化を手軽に実現するアイテムがお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2025年1月6日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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簡単にスマートホーム化！ 「Echo Spotとスマートリモコン Hub 2のセット」が27％オフとお買い得
【セット買い】Echo Spot ブラック + SwitchBot スマートリモコン Hub 2
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SwitchBot スマートリモコン ハブ2 赤外線家電を管理 スマートホーム Alexa スイッチボット 学習リモコン 温湿度計機能付き 光センサー付き リモートボタン スケジュール シーンで家電一括操作 遠隔操作 節電·省エネ Google Home IFTTT Siri SmartThingsに対応 Hub2
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家電のスイッチをスマートに切り替えできる、SwitchBotの指ロボットが20％オフのタイムセール特価に！
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
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Source:「AmazonスマイルSALE 初売り」