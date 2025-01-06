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Utah DCP and AG's Office Announce Release of Previously Redacted Information-TikTok Execs Knew They Were Profiting off the Sexual Exploitation of Minors - Utah Attorney General
Utah says unredacted information in TikTok suit is 'shocking'
https://ksltv.com/722806/utah-releases-shocking-info-previously-redacted-in-case-against-tiktok/
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