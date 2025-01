アメリカ・ユタ州のショーン・レイエス司法長官らがTikTokを相手取って起こした訴訟の中で新たに提出された資料により、TikTokがユーザーの不適切な利用状況を把握していたにもかかわらず放置した疑いが浮上しました。Utah DCP and AG's Office Announce Release of Previously Redacted Information-TikTok Execs Knew They Were Profiting off the Sexual Exploitation of Minors - Utah Attorney General

https://attorneygeneral.utah.gov/utah-dcp-and-ags-office-announce-release-of-previously-redacted-information-tiktok-execs-knew-they-were-profiting-off-the-sexual-exploitation-of-minors/Utah says unredacted information in TikTok suit is 'shocking'https://ksltv.com/722806/utah-releases-shocking-info-previously-redacted-in-case-against-tiktok/2024年6月、ユタ州のレイエス司法長官らがTikTokを相手取り行った訴訟で、関連資料として社内資料が「一部黒塗り」で提出されました。2025年1月3日、ユタ州司法長官事務所が代表を務めるユタ州商務省消費者保護局が、この資料の編集を一部解き、裁判所の許可を得てインターネット上に公開しました。レイエス司法長官および消費者保護局は、この資料に基づき、TikTokが「プロジェクトメラメック(Project Meramec)」ならびに「プロジェクトジュピター(Project Jupiter)」という社内調査を自主的に実施し、不適切と思われる方法でユーザーがTikTokを使用していた実態を把握したにもかかわらず、それを放置したと主張しています。「プロジェクトメラメック」では、TikTokの未成年ユーザーの利用状況が調べられていたとされています。この調査によると、TikTokのライブ配信機能は未成年(18歳未満)の利用が禁じられているにもかかわらず、実際は数十万人の未成年ユーザーが利用しており、中には性的なポーズやダンスを行っているユーザーもいたとのこと。こうしたユーザーは視聴者からギフトを得てTikTokの換金システムを利用して実際のお金に換えることが可能でした。司法長官らは、このように「未成年者が性的な配信をすることでお金を得ることがシステム的に可能」という実態があり、「実質的にTikTokが未成年者を性的搾取することで利益を得ている」ということをTikTokは認識していたにもかかわらず、利益を得続けるために放置したと主張しています。もう1つの「プロジェクトジュピター」では、TikTokのライブ配信機能が犯罪者の資金洗浄や麻薬の販売、イスラム国などへの資金提供に使われる可能性があることが突き止められていました。TikTokは特に仮想通貨ギフトを受け取れるライブ配信を優遇し、おすすめに表示させやすくしているとのことで、レイエス司法長官らは「マネーロンダリング関連の配信や未成年の性的な配信が優先された結果、新しくTikTokに登録した子どもや好奇心旺盛な子どもは何の前触れもなく危険なコミュニティを目にしてしまう」と主張しています。司法長官らは、2つの調査結果に基づき「TikTokのビジネスモデルがいかに堕落しているかを示している。子どもたちを危険にさらすことはたとえ意図的でなかったとしてもあってはならないことだが、ことさら危険を知り、被害を理解しながら子どもたちを搾取して収益化していることは許しがたい」と指摘しました。