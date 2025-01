宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」の期間限定メニューとして「チーズ3兄弟」シリーズが登場。

ウルトラクリスピーの生地を3層に重ね、その間に3種のチーズ(モッツァレラチーズ、カマンベールチーズソース、チェダーチーズソース)を使用した贅沢な生地を使ったピザです☆

ドミノ・ピザ「チーズ3兄弟」シリーズ

販売期間:2025年1月14日(火)〜3月2日(日)

販売店舗:全国のドミノ・ピザ店舗

ドミノ・ピザに、ウルトラクリスピーの生地を3層に重ね、その間に3種のチーズを使用した贅沢な生地「チーズ3兄弟」が楽しめる「チーズ3兄弟」シリーズが登場。

濃厚でコク深い味わいのチェダーソース、クリーミーなカマンベールチーズソース、ミルキーな味わいのモッツァレラチーズが3層になったオリジナルクラストが楽しめる限定メニューです。

ウルトラクリスピークラストの薄くてサクサク食感に、とろ〜りチーズのとろける食感が合わさった、独特の“サクとろ”食感が、チーズラバーの心を温かく包み込みます。

「チーズ3兄弟」はウルトラクリスピーを三層に重ね、一層目にチェダーチーズソース、二層目にカマンベールチーズソース、最後に上からたっぷりのモッツァレラチーズをトッピングした、ドミノ・ピザならではの贅沢感溢れる特別なクラスト。

ウルトラクリスピークラストのサクサク食感に、3種類のチーズが生み出す濃厚チーズのとろける食感があわさった“サクとろ”食感がポイントです☆

チーズ3兄弟クワトロ

価格:

<デリバリー>

Sサイズ 3,980円、 Mサイズ 4,780円、Lサイズ 5,480円

<お持ち帰り半額>

Sサイズ 1,990円、 Mサイズ 2,390円、L サイズ2,740円

内容:1)ドミノ・デラックス、2)マルゲリータ、3)アメリカン、4)ギガ・ミート

定番人気の4つの味が「チーズ3兄弟」で楽しめる「チーズ3兄弟クワトロ」

「ドミノ・デラックス」や常に売り上げ上位に君臨する「マルゲリータ」のほか「アメリカン」「ギガ・ミート」の4つの味が、3層に重なったチーズの生地で楽しめるクワトロ・ピザです。

ウルトラクリスピークラストのサクサク食感と、とろ〜り伸びる3種チーズの温かさが包み込む今だけ限定の贅沢感が堪能できます。

チーズ3兄弟ドミノ・デラックス

価格:

<デリバリー>

Sサイズ 3,580円、 Mサイズ 4,380円、Lサイズ 5,080円

<お持ち帰り半額>

Sサイズ 1,790円、 Mサイズ 2,190円、Lサイズ 2,540円

内容:ペパロニ、イタリアンソーセージ、マッシュルーム、ピーマン、オニオン、トマトソース

ドミノ・ピザ創業の1985年より販売されているロングセラーメニュー「ドミノ・デラックス」

創業から変わらぬ看板メニューが「チーズ3兄弟」の生地で楽しめます。

チーズ3兄弟アメリカン

価格:

<デリバリー>

S サイズ3,580円、 M サイズ4,380円、Lサイズ 5,080円

<お持ち帰り半額>

S サイズ1,790円、 Mサイズ 2,190円、L サイズ2,540円

内容:ペパロニ、トマトソース

ペパロニとトマトソースをのせた「アメリカン」も「チーズ3兄弟」シリーズにラインナップ。

シンプルだからこそ味わい深いピザが際立つ、「チーズ3兄弟」の生地を使用した期間限定メニューです。

チーズ3兄弟ギガ・ミート

価格:

<デリバリー>

Sサイズ 3,580円、 Mサイズ 4,380円、Lサイズ 5,080円

<お持ち帰り半額>

Sサイズ 1,790円、 M サイズ2,190円、L サイズ2,540円

内容:ペパロニ、イタリアンソーセージ、粗挽きソーセージ、燻しベーコン、トマトソース

ペパロニ、イタリアンソーセージ、粗挽きソーセージ、燻しベーコン、トマトソースをのせた「チーズ3兄弟ギガ・ミート」

「チーズ3兄弟」で食べ応えもアップした、ガッツリ系のボリューム満点ピザです。

チーズ3兄弟

牛乳生まれ、とろ〜りチーズの3兄弟、長男・チェダー、次男・カマンベール、三男・モッツァレラが、寒い冬に誰かのためにと一生懸命奮闘するゲストのお腹とお口、さらには心を温めてくれるような “ぬくもり”をお届け。

日本語を話すのはあいさつの際の「チース!」だけです。

3層の上から順に、個性豊かな3兄弟を紹介します。

三男「モッツァレラ」

言語:モッツァモッツァ語

てっぺんで元気いっぱいな、ちょっぴりおバカな愛され上手の三男「モッツァレラ」

特技はからだをビヨーンと、伸ばすことで、モッツァモッツァと話します。

次男「カマンベール」

言語:カマンカマン語

次男「カマンベール」は、まんなかにはさまれて、ぬくぬくしているのんびり屋さん。

特技は誰とでも仲良くできることで、カマンカマンと話します。

長男「チェダー」

言語:チェダチェダ語

長男「チェダー」は、いちばん下でみんなをささえる、縁の下の力持ち。

オレンジ色のボディーがなによりも自慢な、チェダチェダと話すお兄さんです。

新CM「チーズ3兄弟」

放映開始日:2025年1月14日(火)放映スタート

YouTube公式チャンネル:https://www.youtube.com/user/dominosonline

1月14日より、新CM「チーズ3兄弟」を放送。

新CM放映スタート日より、ドミノ・ピザ公式YouTubeチャンネルでもCMが公開されます。

モッツァレラチーズ、カマンベールチーズソース、チェダーチーズソースを使用した贅沢な生地が楽しめるピザ。

ドミノ・ピザの「チーズ3兄弟」シリーズは、2025年1月14日より販売開始です☆

エビとカニをふんだんに使った冬限定の贅沢メニュー!ドミノ・ピザ「海老vs蟹 クワトロ」 エビとカニをふんだんに使った冬限定の贅沢メニュー!ドミノ・ピザ「海老vs蟹 クワトロ」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post モッツァレラ、カマンベール、チェダーを使った“サクとろ”食感!ドミノ・ピザ「チーズ3兄弟」シリーズ appeared first on Dtimes.