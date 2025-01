戦国の日本を描いたジェームズ・クラベルの小説“SHOGUN”をディズニーがドラマシリーズとして息を吹き込んだ「SHOGUN / 将軍」

本作は、徳川家康をはじめとした歴史上の人物にインスパイアされた「関ヶ原の戦い」前夜、窮地に立たされた戦国一の武将<虎永>と、その家臣となった英国人航海士<按針>、二人の運命の鍵を握る謎多きキリシタン<鞠子>、彼らが繰り広げる歴史の裏側の、壮大な“謀り事”。そして、待ち受ける大どんでん返し。

日本では描ききれない、ディズニー製作による壮大で圧倒的な映像世界で贈る、陰謀と策略が渦巻くSHOGUNの座を懸けた戦国スペクタクル・ドラマシリーズです。

今回、第82回ゴールデングローブ賞(R)の授賞式が行われ、作品賞を含む計4部門受賞となり、最多タイ受賞となりました。

ディズニープラス『SHOGUN 将軍』ゴールデングローブ賞で計4部門受賞

戦国の日本を描いたジェームズ・クラベルの小説“SHOGUN”をディズニーがドラマシリーズとして息を吹き込んだ「SHOGUN / 将軍」

2024年12月9日に発表された第82回ゴールデングローブ賞(R)ノミネートでも作品賞・主演男優賞・主演女優賞・助演男優賞の4部門ノミネートが発表されるやいなや再び日本中を大興奮させていました。

この度行われた、第82回ゴールデングローブ賞(R)授賞式では、テレビドラマ部門で、本作でプロデューサーを務め、徳川家康にインスパイアされた武将・吉井虎永を重厚感たっぷりに演じきった真田広之さんが主演男優賞に、そして、按針の通詞であり、虎永の元で戦乱の世を強く生き抜いた鞠子役アンナ・サワイさんも主演女優賞に輝きました。

また、主演の3人にも引けを取らない存在感を発揮した、野心家・樫木藪重役、浅野忠信さんもエミー賞(R)では惜しくも受賞を逃しましたが、ゴールデングローブ賞(R)では助演男優賞を堂々獲得し、史上最多となる3人の日本人が受賞の栄誉に輝きました。

更に、作品賞でも見事受賞を果たした本作は、今回最多タイ受賞となる計4部門受賞となる快挙を達成!

『SHOGUN 将軍』が82回ゴールデングローブ賞でテレビドラマ部門で受賞した部門は、次の通り。

(1)作品賞

(2)主演男優賞:真田広之

(3)主演女優賞:アンナ・サワイ

(4)助演男優賞:浅野忠信

真田広之さんコメント(プロデューサー/吉井虎永役)

ゴールデングローブ賞に私を選んでくださり、ありがとうございます。

素晴らしいノミニーの方々と一緒にここにいられることをとても嬉しく思います。

そして、FX、ディズニー、Hulu、そして『SHOGUN 将軍』のキャストとクルーの皆さん、この素晴らしい旅を共有してくれてありがとう。

そして、私の人生に関わってくれたすべての人に感謝を伝えたいです。

皆さんのおかげで私はここにいます。

そして、世界中の若い俳優やクリエイターたちに伝えたいです。

自分らしくいてください。自分を信じて、決してあきらめないでください。頑張ってください。ありがとう。

この度は『SHOGUN 将軍』にて、栄えあるゴールデングローブ賞を賜り、大変光栄です。

長い旅路の果てにこの様な結果が待っていようとは、撮影中には想像も出来ませんでした。

全ては皆で力を合わせた賜物と、関わった全ての方々に感謝いたします。

そして作品を応援して頂いた世界中の視聴者の皆様に、心より御礼申し上げます。

今後とも、『SHOGUN 将軍』をよろしくお願いします。

アンナ・サワイさんコメント(戸田鞠子役)

感謝したい人がたくさんいますが、手短に言わせていただきます。

私に投票してくださった皆さん、ありがとうございます。私ならキャシー・ベイツに投票しますが。

素晴らしい脚本家たちにも感謝したいです。

素晴らしい脚本がなければ、私たちは最大限のパフォーマンスを発揮することはできなかったでしょう。

他の皆さんにも心より感謝したいです。ありがとうございました!

浅野忠信さんコメント(樫木藪重役)

みなさん、私のことを知らないかもしれませんが、私は日本の俳優です。私の名前は浅野忠信です。

いま日本で撮影中なので、授賞式が終わったら今夜すぐに東京に戻って、明日から撮影をしなければなりません。

そんな僕に大きな大きなプレゼントを頂きました。ありがとうございます!

『SHOGUN 将軍』チームのみなさん、本当にありがとうございます!

なお、『SHOGUN 将軍』はゴールデングローブ賞(R)4部門、エミー賞(R)18部門の他にも全米の各賞で多数の受賞を果たしており、旋風を巻き起こし続けています。

テレビ批評家協会賞で最高賞の番組賞を含む4部門、AFI賞でも番組賞、オンライン映画&テレビ協会賞で作品賞、主演男優賞など17部門、国際オンライン映画賞でも作品賞、主演男優賞、主演女優賞、助演男優賞を含む9部門など、『SHOGUN 将軍』が獲得した全米各賞は60冠!

そして、アカデミー賞前哨戦の重要な賞の一つと位置付けられている、北米の映画批評家賞、第30回クリティクス・チョイス・アワードにおいても、そのテレビ部門(ドラマシリーズ)で本作が、作品賞・主演男優賞(真田広之)・主演女優賞(アンナ・サワイ)・助演男優賞(浅野忠信、平岳大)・助演女優賞(穂志もえか)がそれぞれノミネートされ、同賞での本年度最多となる5部門6ノミネートとなり、こちらの授賞式(日本時間の2025年1月13日(月))も注目されています。

ハリウッドが生み出す圧倒的なスケールと、プロデューサーの真田広之さんを始め、日本の専門家たちが現地の制作チームと共に衣装や小道具、所作など細部にまでとことんこだわって制作したクオリティの高さ。

そして出演する俳優たちのリアリティあふれる演技。どこをとっても圧倒されるという呼び声の高い本作は、シーズン2&3の制作も決定するなど、今後の動向にも注目!

ハリウッドが描く驚異的なスケールと臨場感に溢れ、観る者すべてを圧倒する戦国スペクタクル・ドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』はディズニープラスの「スター」にて全話独占配信中です。

日韓発の話題作も揃ったイベントをハイライト!ディズニー・コンテンツ・ショーケース APAC 2024 日韓発の話題作も揃ったイベントをハイライト!ディズニー・コンテンツ・ショーケース APAC 2024 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 真田広之らからコメント到着!ディズニープラス『SHOGUN 将軍』ゴールデングローブ賞で計4部門受賞 appeared first on Dtimes.