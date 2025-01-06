King ¡õ Prince¡¢ÂæÏÑÈÇ¹ÈÇò½é½Ð±é·èÄê¡¡16ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ëÈ¯ÇäÆüÈ¯É½¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡King ¡õ Prince¤Î16ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHEART¡×¤¬¡¢3·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬6Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·àÃæ¤Ç¤ï¤¬¤Þ¤Þ¸æÁâ»Ê¤ò±é¤¸¤ë±ÊÀ¥Î÷
¡¡º£ºî¤Ï¡¢±ÊÀ¥Î÷¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ø¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡Ù¡Ê7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ²ÐÍË¡¡¸å11¡§00¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡£¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤Î¿Í¡¹¤¬Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥¥å¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇËèÆü¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤ÈÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿ÂÔË¾¤Î²¦Æ»¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤ë¡£¤¢¤¹ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ½é²ó¤Ç³Ú¶Ê¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡±ÊÀ¥¤Ï¡ÖKing ¡õ Prince¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¤Î°¦¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ç¤¹¡£²Î»ì¤â¥µ¥¦¥ó¥É¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡Ù¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¶Ê¤¬ºî¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²Î»ì¤Ë¤â¤¢¤ë¡È¥Ï¡¼¥È¤ÎÌð°õ¡É¤¬¸þ¤«¤¦Àè¤Ë³§¤µ¤ó¤Î¿´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤Ï¡Öº£¤ÎKing ¡õ Prince¤¬É½¸½¤¹¤ë¡¢Ä¶Àä²¦Æ»¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ç¤¹¡£Ì´¤â°¦¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤³¤Î¶Ê¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µìÀµ·î¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ç¤¢¤ë28Æü¤ËÂæÏÑ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø2025Ä¶µéµðÀ±¹ÈÇòéºÇ½Âç¾Þ¡Ù¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ÄÌ¾Î¡ØÂæÏÑÈÇ¹ÈÇò¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¡¢Ãæ²Ú·÷¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸¤¤¡¢¹ÈÁÈ¤ÈÇòÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ëÇ¯Ëö¹±Îã¤ÎÂç·¿²ÎÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÂæÏÑ¤Î²ÎÈÖÁÈ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£¼ýÏ¿¤Ï5Æü¤ËÂæËÌ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÆüËÜ¤«¤éÏ¿²è¤Ç¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤ë·Á¤Ç½Ð±é¡£Ìó1Ëü3000¿Í¤Î´ÑµÒ¤Ë¡Ö¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÆüËÜ¤ÇÂæÏÑ¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼ýÏ¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò1·î28ÆüÂç¤ß¤½¤«¤ÎÊüÁ÷¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥·¥ó¥Ë¥§¥ó¥«¡¼¡ª¡ÊÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¡ª¡Ë¥¦¥©¡¼¥¢¥¤¥Ë¡¼¡ª¡Ê¤ß¤ó¤Ê°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡ª¡Ë¤¤¤Ä¤«ÂæÏÑ¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÃæ¹ñ¸ì¤ò¸ò¤¨¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ¤Ç¤ÏTTVÂæ»ëÉÑÆ»¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à³¤³°¤Ç¤ÏÈÖÁÈ¤ÎYouTube¤ÇÆ±»þÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·àÃæ¤Ç¤ï¤¬¤Þ¤Þ¸æÁâ»Ê¤ò±é¤¸¤ë±ÊÀ¥Î÷
¡¡º£ºî¤Ï¡¢±ÊÀ¥Î÷¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ø¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡Ù¡Ê7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ²ÐÍË¡¡¸å11¡§00¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡£¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤Î¿Í¡¹¤¬Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥¥å¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇËèÆü¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤ÈÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿ÂÔË¾¤Î²¦Æ»¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤ë¡£¤¢¤¹ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ½é²ó¤Ç³Ú¶Ê¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µìÀµ·î¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ç¤¢¤ë28Æü¤ËÂæÏÑ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø2025Ä¶µéµðÀ±¹ÈÇòéºÇ½Âç¾Þ¡Ù¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ÄÌ¾Î¡ØÂæÏÑÈÇ¹ÈÇò¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¡¢Ãæ²Ú·÷¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸¤¤¡¢¹ÈÁÈ¤ÈÇòÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ëÇ¯Ëö¹±Îã¤ÎÂç·¿²ÎÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÂæÏÑ¤Î²ÎÈÖÁÈ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£¼ýÏ¿¤Ï5Æü¤ËÂæËÌ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÆüËÜ¤«¤éÏ¿²è¤Ç¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤ë·Á¤Ç½Ð±é¡£Ìó1Ëü3000¿Í¤Î´ÑµÒ¤Ë¡Ö¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÆüËÜ¤ÇÂæÏÑ¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼ýÏ¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò1·î28ÆüÂç¤ß¤½¤«¤ÎÊüÁ÷¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥·¥ó¥Ë¥§¥ó¥«¡¼¡ª¡ÊÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¡ª¡Ë¥¦¥©¡¼¥¢¥¤¥Ë¡¼¡ª¡Ê¤ß¤ó¤Ê°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡ª¡Ë¤¤¤Ä¤«ÂæÏÑ¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÃæ¹ñ¸ì¤ò¸ò¤¨¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ¤Ç¤ÏTTVÂæ»ëÉÑÆ»¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à³¤³°¤Ç¤ÏÈÖÁÈ¤ÎYouTube¤ÇÆ±»þÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£