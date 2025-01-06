Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÌ¾Êª±ØÊÛ¤¬Âç½¸·ë¡¡¥é¡¼¥á¥ó¤ä¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¥³¥é¥Ü¡Ä¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥óÁØ³ÍÆÀ¤Ø
¡¡Åìµþ¡¦¿·½É¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î±ØÊÛ¤¬½¸¤Þ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢º£¡¢±ØÊÛ¶È³¦¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ú²èÁü¡ÛÈëÅÁ¤Î¥¿¥ì¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤À¡Ö¤¤¤«¤á¤·¡×¡¡80Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ëËÌ³¤Æ»¡¦¿¹±Ø¼«Ëý¤Î±ØÊÛ
¢£±ØÊÛ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤Ë
¡¡Î¹Àè¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤Ì£¡¢ÊÛÅöÈ¢¤«¤é¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ëÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¤½¤ó¤ÊÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î±ØÊÛ¤¬¿·½É¤ËÂç½¸¹ç¡£
¡¡µþ²¦É´²ßÅ¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±ØÊÛÂç²ñ¤Ï¡¢º£²ó¤Ç60²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÌ¾Êª´ë²è¤À¡£µþ²¦É´²ßÅ¹¡¡²£»³ÏÂÀµ¤µ¤ó
¡Ö¤³¤³¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ì£¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ê¸½ÃÏ¤Ë¡ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¡Ê±ØÊÛ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¡Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÖÆâ¤Ç±ØÊÛ¤ò¿©¤Ù¤ë¿Í¤Ï¡¢Å´Æ»¤Î¹âÂ®²½¤Ë¤è¤ë¾è¼Ö»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ä¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâÈÎÇäÇÑ»ß¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î±ØÊÛÂç²ñ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ØÊÛ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¢£¡Ö¤¤¤«¤á¤·¡×¤ÎÌ£¼é¤ë¼ÒÄ¹
¡¡Ì¾Êª±ØÊÛ¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎµÒ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢2010Ç¯¤Ë¤Ï²ñ´üÃæ¤Ë7²¯±ß¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê±ØÊÛÂç²ñ¤Ç¤Ò¤È¤¤ï¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬ËÌ³¤Æ»¡¦¿¹±Ø¤Î¡Ö¤¤¤«¤á¤·¡×¤À¡£
¡¡Ì¾Êª¤Î¥¤¥«¤ÎÃæ¤ËÊÆ¤òµÍ¤á¤ÆÈëÅÁ¤Î¥¿¥ì¤Ç¼Ñ¹þ¤à¡¢80Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¿¹±Ø¼«Ëý¤Î±ØÊÛ¡£ÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¡3ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤Îº£°æËãÜ¿¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤À¡£
¡¡º£°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÈÖÁÈ¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤âÌ³¤á¤ë¡ÈÆóÅáÎ®¡É·Ð±Ä¼Ô¤À¡£¤¤¤«¤á¤·°¤Éô¾¦Å¹¡¡º£°æ¤µ¤ó
¡Ö¡ÊQ.·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©¡Ë5Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡Ö¤¤¤«¤á¤·¡×¤Ï±Ø¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬½ù¡¹¤ËµÒÂ¤¬±ó¤Î¤¡¢¹âÎð¤ÎÉã¤ÎÂå¤ÇÅ¹¤òÇä¤ëÏÃ¤â»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤ÇÌ¼¤ÎËãÜ¿¤µ¤ó¤¬3ÂåÌÜ¤È¤·¤ÆÅ¹¤ò·Ñ¤°·è¿´¤ò¤·¤¿¡£º£°æ¤µ¤ó
¡Ö°ì¿Í¤Ã»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤«¤á¤·¤¬·»Äï¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¼«Ê¬¤¬°ì½ï¤ËÊÂÁö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤«¤á¤·¤È¶¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ·Ñ¤®¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¤¤«¤á¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£°æ¤µ¤ó¤ÏSNS¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£°æ¤µ¤ó
¡Ö±ØÊÛ¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤Ï¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ±ØÊÛ¤ÎÎÉ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Á´¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë±ØÊÛ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÈô¤Ó²ó¤ë¤Û¤«¡¢¤¤¤«¤á¤·¤ò»È¤Ã¤¿¿·¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±ØÊÛ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤áº£°æ¤µ¤ó¤Ï¤¤ç¤¦¤âÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢£¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥óÁØ³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¿·ÀïÎ¬
¡¡º£²ó¤Î±ØÊÛÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢±ØÊÛ¤È¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥³¥é¥ÜÊÛÅö¤À¡£¼¯»ùÅç¸©½Ð¿å±Ø¤Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö³Ñ¼Ñ¤á¤·¡×¤Ë¡Ö¹õÆÚßÕ¤ê¡Ê¤¢¤Ö¤ê¡Ë¾ÆÆÚ¥é¡¼¥á¥ó¡×¡¢°ñ¾ë¸©¿å¸Í±Ø¤Î¡Ö¾ïÎ¦µíµí¤Ù¤ó¡×¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤³¤¦Ì£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¡×¡¢¤½¤·¤ÆËÌ³¤Æ»¤ÎÍÌ¾¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡ÖµÈ»³¾¦Å¹¡×¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡Ö»¥ËÚÌý¤½¤Ð¡×¤È¿·ÀéºÐ¶õ¹Á±Ø¤Ë¤¢¤ë¡ÖÈþ¿©ÀéºÐ¡×¤Î¡Ö¤«¤ËÈÓ¡×¤È¤Î¥³¥é¥ÜÊÛÅö¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â16Æü¤«¤é¸ÂÄêÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²Æì¸©¤Î¥Ý¡¼¥¯¤¿¤Þ¤´¤ª¤Ë¤®¤êÀìÌçÅ¹¡Ö¤¬¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î±ØÊÛ¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹ºê±Ø¤Î¡Ö¤Ê¤¬¤µ¤·ß¥«¥ÄÊÛÅö¡×¤Î·ß¥«¥Ä¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤äÊ¡°æ±Ø¤Î¡Ö¾Æ¤»ª¤¹¤·¡×¤Î¾Æ¤»ª¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤Î¶ñºà¤À¤±¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤À¡£
¡¡±ØÊÛÁ´Éô¤Î¤ª¤«¤º¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡¢¹¥¤¤Ê¤ª¤«¤º¤À¤±¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¸À¤¦¿Í¤Ë¤ª¼êº¢¤ÊÃÍÃÊ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤Î¥³¥é¥Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ïº£·î15Æü¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÀïÎ¬¤Ï¼ã¼Ô¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ç¯´Ö¤ª¤è¤½500¸Ä¤Î±ØÊÛ¤ò¿©¤Ù¤ë±ØÊÛ°¦¹¥²È¤ÎÊ¡²¬·ò°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¿·´´Àþ¤Ê¤É¤Ï½êÍ×»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤Ç±ØÊÛ¤ò¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤Ï¸º¾¯¤·¡¢¼ã¼Ô¤Ê¤É¤Ï±ØÊÛ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤ê¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î¡È±ØÊÛÎ¥¤ì¡É¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ê¡²¬¤µ¤ó¤Ï¡Öº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê±ØÊÛÂç²ñ¤Ç¡¢¼ã¤¤¿Í¤Ë¹¥¤Þ¤ì¤ëÊª¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ä¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤ª¤«¤º¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹Ê¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥óÁØ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ê¡ÖÂç²¼ÍÆ»Ò¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×2025Ç¯1·î6ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë