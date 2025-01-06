PFUが新春初売り開始、イラスト入りパームレストやScanSnap裁断機セットなど
PFUは1月6日、公式ECサイト「PFUダイレクト」で新春初売りを開始した。イラストレーターのたかしまてつをさんが描いた干支の巳の直筆イラスト入り木製タイピングベッド（パームレスト）を数量限定で販売するほか、ScanSnapと裁断機のセットなどを特価で販売する。セール期間は1月6日〜1月13日。
新春初売りのセール品は以下の通り。
たかしまてつをイラスト（2025年の干支 巳）入り「タイピングベッド」…4,950円（限定10台）
HHKB Studio Monitorセット（HHKB Studio + RICOH Light Monitor 150BW + RICOH Monitor Stylus Pen Type1 + くっつくクロスHHKB風呂敷（猫） ）…110,000円（限定25台）
HHKB 3色団子 セット（HHKB Professional HYBRID Type-S 日/無刻印 雪 + キートップセット桜 + キートップセット山葵 + くっつくクロスHHKB風呂敷（猫） ）…43,800円（限定5台）
HHKB Professional Classic セット（HHKB Professional Classic 英/無刻印 ＋ キートップセット英 中央印字 墨 + くっつくクロスHHKB風呂敷（猫））…24,800円（限定25台）
亀甲名栗木製パームレスト&キーボードルーフ セット（亀甲名栗木製パームレスト&キーボードルーフ + くっつくクロスHHKB風呂敷（猫））…35,000円（限定5台）
ScanSnap iX1600断裁機 セット（ScanSnap iX1600 + 断裁機 200DX + Pfeiffer Monitor Platform）…78,000円（限定25台）
たかしまてつをさんが描いた干支の巳の直筆イラスト入り木製タイピングベッド
ScanSnap iX1600断裁機 セット
新春初売りのセール品は以下の通り。
たかしまてつをイラスト（2025年の干支 巳）入り「タイピングベッド」…4,950円（限定10台）
HHKB 3色団子 セット（HHKB Professional HYBRID Type-S 日/無刻印 雪 + キートップセット桜 + キートップセット山葵 + くっつくクロスHHKB風呂敷（猫） ）…43,800円（限定5台）
HHKB Professional Classic セット（HHKB Professional Classic 英/無刻印 ＋ キートップセット英 中央印字 墨 + くっつくクロスHHKB風呂敷（猫））…24,800円（限定25台）
亀甲名栗木製パームレスト&キーボードルーフ セット（亀甲名栗木製パームレスト&キーボードルーフ + くっつくクロスHHKB風呂敷（猫））…35,000円（限定5台）
ScanSnap iX1600断裁機 セット（ScanSnap iX1600 + 断裁機 200DX + Pfeiffer Monitor Platform）…78,000円（限定25台）
たかしまてつをさんが描いた干支の巳の直筆イラスト入り木製タイピングベッド
ScanSnap iX1600断裁機 セット